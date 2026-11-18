Milan Başkanı Paolo Scaroni, kulübün sahiplik yapısının geleceğine ilişkin konuştu: "Cardinale, Milan'ı asla satmayacağını söyledi. Projesi uzun vadeli."

Reklam

Paolo Scaroni, Milano'daki Rcs Sport Industry Talk etkinliğinde Milan ve kulübün Amerikalı sahibi Gerry Cardinale hakkında konuştu: "Cardinale, projesi uzun vadeli olduğu için Milan'ı asla satmayacağını az önce söyledi".

"Spor dünyasında geçirdiği 25 yılın ardından İtalyan futboluna gelen Gerry Cardinale'nin fikri Milan Sport Entertainment'ı kurmak" diyen Scaroni, Sportmediaset'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Yani Milan'ın çevresinde futbol dışında başka sporlar, eğlence ve iletişim faaliyetleri oluşturmak, Milan'dan ve Milano'dan yararlanmak. Çünkü Avrupa'nın yükselen şehirlerinden biri olan Milano'ya da büyük önem veriyor. Böylece bunların etrafında başka sporlar ve başka alanlar için bir çekim merkezi oluşturmak istiyor".

Gerry Cardinale, 1967 doğumlu. 2014'te RedBird Capital Partners'ı kuran Cardinale, 31 Ağustos 2022'den bu yana Milan'ın sahibi. Paolo Scaroni ise 1946 doğumlu. 2017'de kulübün yönetim kuruluna giren Scaroni, kulübün Elliott fonunun mülkiyetine geçmesinin ardından 21 Temmuz 2018'de icra kurulu başkanı olarak atandı.