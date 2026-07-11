Scaloni: Pek çok kişi Arjantin’in yenilmesini hayal ediyor… Mısır maçında hakemler bize ayrıcalık tanımadı

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası’nda “Tango Dansçıları”nın yenilmesini isteyen pek çok kişi olduğunu vurguladı.

Scaloni, İsviçre maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “İspanya milli takımı galibiyeti hak etti ama zorlandı da. Fransa ise hakimiyetini ortaya koydu ve çok yüksek bir seviyede olduğunu kanıtladı. Bizim açımızdan ise, Kap Verde maçında ne olursa olsun iyi bir dönemden geçiyoruz. Katar'daki Dünya Kupası'na kıyasla bizim için bariz bir avantaj var: Bu takım artık Dünya Kupası şampiyonluğunun deneyimini cebinde taşıyor ve bu, oyuncuların sorumluluk yükünü veya baskıyı hissetmediklerinin açık bir işaretidir."

Teknik direktör, takım kaptanı Lionel Messi’yi övmeye devam ederek onun olağanüstü yeteneklerini vurguladı ve şöyle dedi: "Leo maçlarda her zaman neredeyse aynı şekilde koşuyor. Mesele daha fazla ya da daha az koşması değil, çok daha kararlı hale gelmesi. Takımın ona büyük ölçüde yardımcı olduğunu düşünüyorum, ancak fiziksel açıdan, istediği sonuçları veren mükemmel bir hazırlık programı uyguladı,"

Ve ekledi: “Messi’nin elinden gelenin en iyisini yaptığı gayet açık. Rakip kaleye tehlike yaratabileceğini hissettiğinde adeta bir makineye dönüşüyor. Bu beni şaşırtmıyor, ancak onu tanımayanları şaşırtabilir. Arzu ve motivasyonu olduğu sürece en iyi oyuncu olmaya devam edecek. Onu tanıyan ve her gün antrenmanını izleyen bizler, yeteneklerinin boyutunun farkındayız. 23 yaşındayken Barcelona’da Guardiola’nın yönetiminde yaptıklarını görmek, kelimelerle anlatılması ve açıklanması zor bir şey. Bence o, istediği sürece en iyisi olmaya devam edecek.”

Scaloni, İspanya milli takımı hakkında tekrar konuşmaya başladı ve şöyle dedi: “İspanya’nın performansı maçtan maça gelişiyor. Belçika karşısında iyi bir maç çıkardılar. Her ne kadar kuru saha zemininin topun hızını kısıtlaması ve öğlen saat ikide oynanan maçlar için yüksek hava sıcaklığı gibi mevcut koşullar onlara yardımcı olmasa da, kimliklerini ve oyun tarzlarını koruyorlar. Şimdi ise her iki milli takımı da gerçek güçlerine göre değerlendirecek gerçek ve zorlu bir sınav onları bekliyor. İspanya korkutucu ve ürkütücü bir takım; bunu doğrulamak için benim şahitliğime gerek yok.”

Arjantinli teknik direktör, Mısır milli takımıyla oynadıkları önceki maça da değindi ve bunu eşsiz bir deneyim olarak nitelendirdi. Şöyle dedi: "O maçı nasıl değerlendireceğimi bilemiyorum, çünkü böyle bir atmosferi yaşamak için mutlaka kazanmak gerekmiyor. Konuştuğum herkes aynı şeyi hissetti; tarif edilemez bir coşku ve yoğun duygular vardı. Hepimiz biliyoruz ki bu Dünya Kupası, Leo Messi için sonuncusu gibi görünüyor ve bu gerçekten inanılmazdı."

Takımın performansındaki dalgalanmalar ve bazı dönemlerdeki düşüşe ilişkin olarak Scaloni, durumu şöyle değerlendirdi: “Bazı küçük teknik detaylar bir yana, takımın çok iyi gittiğini düşünüyorum. Fırsatlar yaratıyoruz ve oyunu kuruyoruz. ve giderek artan zorluklarla karşılaşmamız doğal. Özellikle de rakibimiz hayatlarının maçını oynuyor ve bu da bizim için zorluğu ikiye katlıyor. Katar’da sergilediğimiz yüksek kalitede her zaman oynamak mümkün değil; bu şekilde sürekli oynamak çok zor.”

Scaloni, hakemlerin Arjantin’e ayrıcalık tanıdığına dair haberlere sert bir şekilde yanıt verdi ve şöyle dedi: “1986’dan beri hakemlerin bize taraf tuttuğunu söylüyorlar; bu söylem bugüne özgü değil. Arjantin, turnuvaya her zaman heyecan katan takımlardan biridir. Evet, Arjantin’in şampiyon olmasını istemeyen pek çok insan var ve bu doğal bir şey. Belki de bizim kazanmamızı istemeyenlerin sayısı çok daha fazla olabilir, ancak oyuncularımız bunu bir tür olumlu isyan ve direniş olarak değerlendiriyor.”

Ve şöyle devam etti: “Video teknolojisinin varlığıyla birlikte hakemlerden yardım almanın çok zorlaştığını vurgulamak isterim. Örneğin, Lisandro Martínez’in ayağına basıldı, topun sahibi değişmedi, ancak yine de gol iptal edildi. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla her şey abartılıyor ve büyütülüyor, ancak hiçbir kayırma ya da iltimas yok, ve bugün hakemlerin herhangi bir tarafa iltimas göstermesi imkansız."

Scaloni, Dünya Kupası’nda en çok galibiyet alan teknik direktör rekoruna yaklaşmasıyla ilgili olarak şunları söyleyerek sözlerini tamamladı: “Bu rakamdan haberim yoktu, yedi galibiyetim olduğunu biliyordum ve sanırım Carlos Bilardo beni geçecek. Aslında bu karşılaştırma beni rahatsız ediyor. Eğer galibiyetler alıyorsak, bu ilerlediğimiz anlamına gelir ve bu pozisyonda kalmaya devam etmek benim için büyük bir gurur kaynağı.”