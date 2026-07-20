Scaloni onu göz ardı etti… Lautaro, İspanya maçında kenara alınmasının ardından yorum yaptı

Lautaro Martínez, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya yenilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni’ye bir mesaj gönderdi.

Inter Milan'ın kaptanı, Nerazzurri'nin İtalya Kupası'nı da kazandığı sezonun İtalya Serie A gol kralı olmuştu.

Ardından Dünya Kupası'nda milli takımla oynadığı yedi maçta üç gol attı; bunların arasında çeyrek finalde İsviçre'ye ve yarı finalde İngiltere'ye karşı son dakikalarda attığı galibiyet golü de vardı.

Bununla birlikte Lautaro, final maçının tamamını yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı; İspanya’ya karşı 1-0 yenildikleri maçta forma giymedi. Bu maçta takımı, uzatmaların son dakikalarına kadar kaleye tek bir şut bile atamadı.

Lautaro Martínez bu akşam Instagram'da yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu ve şöyle yazdı: "Arka arkaya ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bu sefer kaderimizde yoktu. Arjantinli olmaktan çok gurur duyuyorum."

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Ayrıca, teknik direktör Lionel Scaloni’nin final maçında kendisini kadroya almama kararına bir gönderme gibi görünen şu sözleri de ekledi: “Sahada takıma yardım etmek isterdim, ama sorun değil.”

Şöyle devam etti: “Bu turnuva boyunca bize destek olan, bize yakın olmak için kilometrelerce yol kat eden herkese ve ülkemizin her köşesinden bizi destekleyen herkese teşekkür ederim.”

Lautaro Martínez, Dünya Kupası’nın ilk dört maçında ilk 11’de yer almıştı, ancak daha sonra yerini Julián Álvarez’e kaptırmıştı.

Uzatma dakikalarında son oyuncu değişikliği hakkını savunma oyuncusu Marco Senesi'yi oyuna sokmak için kullanması ve Inter'in forvetini maç boyunca yedek kulübesinde tutması, Arjantin basını tarafından teknik direktör Scaloni'ye yöneltilen en çok eleştirilen kararlarından biriydi.

Inter'in kaptanı, Arjantin milli takımıyla oynadığı 84 uluslararası maçta 40 gol attı ve 13 asist yaptı; 2022 Dünya Kupası'nı, 2021 ve 2024 yıllarında ise Copa América'yı kazandı.

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