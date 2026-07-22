Arjantin Milli Takımı'nın teknik ekibi sessizliğini bozarak, İspanya karşısında alınan Dünya Kupası final mağlubiyetinin ardından patlak veren söylenti ve komplo teorileri seline son noktayı koydu. Bu şüphe dalgası, oyuncuların yüz ifadelerinden Lionel Messi'nin maç öncesi söylediği sözlere kadar her şeyi kapsamıştı.

Teknik direktör Lionel Scaloni'nin yardımcısı Roberto Fabián Ayala, Arjantin'in "tycsports" gazetesine yansıyan çarpıcı açıklamalarında, finalde anormal durumlar yaşandığına dair dolaşan her şeyin tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Ayala şunları ekledi: "Bunlar duyduğumuz ve 'bu sözleri söylemeleri mümkün değil' dediğimiz şeyler... Çünkü bunların hiçbiri olmadı, tam tersine oldu."

Ayala'nın açıklamaları, Arjantin'in New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda İspanya'ya 1-0 yenilmesinin ardından sosyal medyada güçlü bir şekilde yayılan teorilere yanıt olarak geldi. Bu teorileri savunanlar, Arjantinli oyuncuların suratları asık bir şekilde geldiğini, 120 dakika boyunca kaleye sadece bir isabetli şut çektiklerini, Messi'nin sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarını "hadi her şeyi unutalım" sözüyle teşvik ettiğini ve Enzo Fernández'in yalnızca konuştuğu için sarı kart gördüğünü öne sürmüştü.

Bu soruları eleştiren yalnızca Ayala değildi. Ondan önce teknik direktör Lionel Scaloni de Ezeiza antrenman tesisinden ayrılırken kendisine takım içinde "iç anlaşmazlık" olup olmadığı sorulduğunda öfkeli görünmüş ve şöyle demişti: "Bana sorduğunuz şeye inanamıyorum, konudan uzaklaştık beyler."

Ayala, memleketi Bujato'ya dönmeden önce internette yaygınlaşan teorilerle, özellikle Messi'nin motivasyon konuşması ve takımın performansıyla ilgili başka sorulara da maruz kaldı. Dostane bir üsluba sahip olmasına rağmen kesin bir kararlılıkla yanıt verdi: "Sosyal medyayı takip etmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum, ne dediğiniz hakkında hiçbir fikrim yok." Bu, her türlü spekülasyonu kökünden kesmeye yönelik net bir mesajdı.

Bu açıklamalar, sahada bulunmamalarına rağmen taraftarların ve hatta bazı gazetecilerin sosyal medyada sezgi ve tahminleri mutlak gerçeklere dönüştürmekle meşgul olduğu bir dönemde geldi.

Arjantin'in teknik ekibi, tek gerçeği geçen pazar günü MetLife Stadyumu'nun sahasına ayak basanların bildiğini vurguluyor: İspanya daha üstün taraftı ve kupayı kazandı.