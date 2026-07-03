Scaloni: Messi, Yeşil Burun Adaları maçına hazır… Sıcaklık yüzünden oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın yıldızı Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Yeşil Burun Adaları ile oynanacak maçın uzatmalara gitmesi durumunda iyi durumda olacağını vurguladı.

Scaloni, maç öncesi basın toplantısında Messi ve uzatma olasılığı hakkında şunları söyledi: “Ne olacağını göreceğiz, şu anda bir cevap vermenin bir anlamı yok, ancak her şey uzarsa onun iyi durumda olacağını düşünüyorum. Maça mümkün olan en iyi şekilde ve rakibin hak ettiği ciddiyetle çıkacağız, sonra ne olacağını göreceğiz.”

Defans oyuncusu Cristian Romero’nun fiziksel durumuyla ilgili olarak Scaloni şunları söyledi: “Şu an için durumu iyi, ancak zaman faktörünü garanti edemeyiz. Oyuncular maçlarda yer alıyorsa, bu hazır oldukları içindir; bugün antrenmanda iyi bir performans sergilerse kadroda yer alacaktır.”

Takımdaki oyuncular arasında gol dağılımı konusuna gelince, Arjantin teknik direktörü şunları söyledi: “Golleri Messi attı, ancak diğer oyuncularımız da gol fırsatları yakaladı. Bir forvetin gol atması, o kişi Messi olsa bile, takımdaki diğer forvetlerin varlığını ortadan kaldırmaz. Belirli bir rakip kaleciyi maçın yıldızı haline getirmek bir yana, birçok hücum fırsatı yakaladık."

Scaloni, bir sonraki rakibi Yeşil Burun Adaları milli takımı hakkında da şunları söyledi: “Bu takım hiç mağlup olmadı ve bazı maçlarda galibiyeti hak etti. İspanya ve Uruguay karşısında biraz zorlansa da, kontra ataklarda oldukça etkili. İyi bir takım; onları izledik ve potansiyel rakip olarak analiz ettik. Bu yüzden bizi şaşırtmazlar ve buradaki varlıkları tesadüf değil.”

Şampiyonluk adayları hakkında ise Scaloni şunları söyledi: “Şu anda en iyi formda olan milli takımlar öne çıkıyor; harika bir maç çıkaran Meksika’yı izledim. Ayrıca Fransa, Brezilya, Kolombiya ve İspanya da var. Portekiz ve İngiltere gibi takımları da unutmak istemem, ancak Fransa’nın sergilediği performans kesinlikle dikkate alınmalı.”

Takımın karşı karşıya olduğu baskılarla ilgili olarak Arjantinli teknik direktör şunları söyledi: “Arjantinli oyuncular özünde taraftardır ve takım sürekli olarak karakterini ve gücünü ortaya koyuyor. Hayatlarını yaşamalı ve keyif almalılar; taraftarlara her baktıklarında bu, onlar için bir motivasyon ve neşe kaynağı olmalı.”

Yüksek sıcaklıkların performansa etkisi konusunda ise Scaloni şunları söyledi: "Bunun her şeyi değiştirip değiştirmediğini bilmiyorum, çünkü Miami’de saat 18.00’de oynamanın yerine gece maçı da olabilirdi. Şikayet etmiyorum çünkü koşullar her iki taraf için de geçerli ve biz de Copa América finalini gece oynamıştık. Gösteri aynı olmayacak ve saatler neyse o, ancak sıcaklık yüzünden hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz."

Scaloni sözlerini şöyle tamamladı: “Herkes sahada oynamak ve taraftarların beklentilerini karşılamak istiyor; her oyuncu küçük bir çocukken beri bu anı hayal ediyordu.”