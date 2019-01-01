Scaloni: Messi önümüzdeki ay Arjantin Milli Takımı'na dönecek

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Messi'nin takıma dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Geçtimiz yaz düzenlenen Copa America hakkındaki açıklamaları nedeniyle 3 ay futboldan men cezası alan , milii takıma Kasım ayında dönüyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yıldız oyuncunun takıma dönüşünü büyük bir hevesle beklediğini söyledi.

Scaloni, Şili, ve ile oynanan hazırlık karşılaşmaları kaçıran Arjantinli yıldız hakkında, "Messi, cezası nedeniyle burada bizimle değil. Sergio Aguero da tamamen hazır olmadığı için bizimle değil. Ancak her ikisi de Kasım ayında takımda olacak" ifadelerini kullandı.

Arjantin, 18 Kasım'da ile bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

