Scaloni: Messi önümüzdeki ay Arjantin Milli Takımı'na dönecek
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Geçtimiz yaz düzenlenen Copa America hakkındaki açıklamaları nedeniyle 3 ay futboldan men cezası alan Lionel Messi, milii takıma Kasım ayında dönüyor.
Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yıldız oyuncunun takıma dönüşünü büyük bir hevesle beklediğini söyledi.
Scaloni, Şili, Meksika ve Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmaları kaçıran Arjantinli yıldız hakkında, "Messi, cezası nedeniyle burada bizimle değil. Sergio Aguero da tamamen hazır olmadığı için bizimle değil. Ancak her ikisi de Kasım ayında takımda olacak" ifadelerini kullandı.
Arjantin, 18 Kasım'da Paraguay ile bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak.