Scaloni: Messi, Arjantin’i kurtarmak için fedakarlık yapıyor… Bu ikilinin sahaya çıkması ise bizim sonumuz olur

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçta Lionel Messi'nin büyük bir özveri gösterdiğini vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Scaloni maçın ardından Messi'nin performansını övdü; özellikle de 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirerek, 16 golle rekoru elinde tutan Alman Miroslav Klose'yi geride bıraktıktan sonra.

Scaloni, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: “Leo’nun performansı... Bence bugün bile, takım topu elinde tutamadığı zamanlarda Messi büyük fedakarlıklar yaptı ve gol anında topu geri kazandı; adanmışlığı belliydi. Bunun bir nedeni var. Varlığıyla yarattığı etki muhteşem. Bundan daha fazlasını ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bunun yeterli olup olmadığını da bilmiyorum."

Ve ekledi: "Leo'nun performansından memnunum, özellikle de tekrar gol atmaya başladığı için, ayrıca takımın performansından da memnunum. Bence takım, gerektiğinde nasıl mücadele edeceğini biliyor. Bugün, bazı anlarda rakip bizi gerçek anlamda baskı altına almadı, ancak top bizde değildi. Zorlandık, ama nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bu, daha iyi bir performans sergileyebilsek bile, takımın başarısıdır. Bu takımın avantajı, ne yapacağını ve ne zaman yapacağını bilmesidir.”

Scaloni, 8. dakikada Messi’nin kaçırdığı penaltı hakkında şunları söyledi: “Bunun bir darbe olduğu şüphe yok, ancak takım o ana kadar zaten iki ya da üç çok iyi hareket sergilemişti. Penaltı pozisyonu harikaydı ve golle sonuçlansaydı mükemmel olurdu. O golü atsaydık maçın gidişatı biraz farklı olurdu diye düşündük, ama takım yine başardı. Penaltıdan sonra üç ya da dört önemli hamle yaptı. Leo parladığında herkes parlar ve bu da takımın başarısıdır."

Arjantinli teknik direktör, su molası sırasında neler yaşandığını açıklayarak şöyle dedi: “Oyunculara iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu söyledik ve topu bir kanattan diğerine sabırla dolaştırdığımızda boşluklar bulduğumuzu belirttik. Acele etmeye gerek yoktu. Derinlerde oyuncular bulduğumuz iki ya da üç seferde gol fırsatları yarattık.”

Scaloni, Messi’nin ikinci golü sonrası verdiği tepkiye de değinerek şunları söyledi: “Tepkim her zamanki gibiydi; maçın sonuçlandığını hissettim, çünkü maç karmaşıktı. O gol, maçın bitimine çok az bir süre kala ihtiyacımız olan sükuneti bize sağladı.”

Scaloni, Arjantin taraftarlarının takımın mücadele şekli ve futboldan keyif alması nedeniyle heyecanlandığını belirtti, ancak ülkesinin milli takımını şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görmeyi reddetti ve şöyle dedi: “Dünya Kupası’nı kazanabilecek çok sayıda takım var. Yedi ya da sekiz takım güçlü bir şekilde mücadele edecek.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası, favorilerle ya da her takımın kadrosundaki oyuncuların isimleriyle belirlenmez. Psikolojik ve fiziksel durum gibi birçok etken var. Çok sayıda güçlü takım var ve sonunda büyük takımlardan biri kazanacak. Biz de rekabetin içinde olacağız, ancak bu herkes için zor olacak.”

Scaloni, Lautaro Martínez ve Julián Álvarez’ın Messi ile birlikte sahaya çıkma olasılığı hakkındaki bir soruya da yanıt vererek şunları söyledi: “Lautaro, Julián ve Messi’yi birlikte sahaya sürmekten çok mutlu olurum. Hepsini seviyorum. Leo oynamalı, çünkü kararı veren benim. İkisini birden sahaya sürmek kolay değil. Dengemizi kaybedersek kırılgan bir takım haline gelebiliriz. Bizim istediğimiz bu değil. Elbette onların oynamasını isterim, ancak takımın çıkarları her şeyden önce gelir. Onlar da bunu anlıyor ve mümkün olan en iyi şekilde bununla başa çıkıyorlar.”