Scaloni, İngiltere karşısında Arjantin kadrosunda ani bir değişiklik yapmayı düşünüyor

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, yarın Çarşamba günü Atlanta Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile yapılacak maçta kadrosundaki ana oyuncularından birini değiştirmeyi ciddi olarak düşünüyor.

Söz konusu isim, bu yaz milli takımının tüm maçlarında bir tanesi hariç ilk 11'de yer alan Rodrigo de Paul'dur. De Paul, Tango ekibinin tur atlamasını garantilemesinin ardından grup aşamasının son maçında Ürdün karşısında forma giymemişti.

Ancak Arjantin'den gelen haberlere göre Scaloni, Çarşamba gecesi İngiltere karşısında Di Paul'u yedek kulübesinde tutmayı ciddi olarak düşünüyor.

İngiliz "Metro" gazetesi, TYC Sports ve ESPN Argentina'ya atıfta bulunarak, Di Paul'un Tango'nun son iki maçında, İsviçre karşısında maçın sonlarında ve Mısır karşısında ise bir saatten biraz sonra oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde oturabileceğini aktardı.

32 yaşındaki oyuncu, Scaloni'nin göreve geldiği günden bu yana orta sahanın sağ kanadında yer alarak takımın kilit isimlerinden biri olmuştu.

Arjantin’den gelen haberlere göre, Nico González veya Giuliano Simeone’nin ilk 11’de yer alması muhtemel adaylar arasında yer alıyor.

TYC Sports kanalı, Arjantin kadrosundaki bir diğer soru işaretinin Nahuel Molina’nın Gonzalo Montiel’in yerine sağ bek pozisyonunda ilk 11’de yer alıp almayacağı olduğunu belirtti ve ayrıca Julián Álvarez’in Lautaro Martínez’in yerine ilk 11’de yer alacağını da ekledi.