Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, geçtiğimiz pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde ülkesinin İspanya karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiden en çok etkilenen isimlerden biri oldu. Öyle ki, basın toplantısında geleceği sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı ve aniden cevap vermeyi bırakmak zorunda kaldı.

Arjantin'in yenilgisinden 48 saatten kısa bir süre sonra, Scaloni Arjantin Futbol Federasyonu'na bağlı ve adeta bir spor kenti görünümündeki antrenman tesisinden ayrıldı ve arabasından, orada bulunan medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geleceğine ilişkin olarak Scaloni, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bunlar, böyle bir turnuvanın ardından insanın yeniden değerlendirmeye karar verebileceği konular; biz aralık ayına kadar buradayız. Asıl önemli olan, insanların takımın elinden gelen her şeyi yaptığını, milli takımın büyük bir birlik ve dayanışma sergilediğini anlamış olması."

Yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenmesinin ardından Falkland Adaları bayrağını açması nedeniyle Arjantin'e verilmesi beklenen ceza konusunda ise şunları açıkladı: "Bilmiyorum, bundan haberim yok. Bunun ileride olup olmayacağını bilmiyorum; bize herhangi bir şey bildirilmedi."

Scaloni ayrıca fırsattan yararlanarak, yenilgiye rağmen halkın gösterdiği sevgi için minnettarlığını dile getirdi ve şöyle konuştu: "Halkın karşılaması muhteşemdi ve son derece hoştu. Kazanamamamızı kabullenmek zor olsa da, bir kutlamanın olması güzel. Ama yenilgide de asaletli olduğumuzu ve olumlu dersler çıkarabildiğimizi bilmek de güzel."

Scaloni, final yenilgisinin ardından Arjantinli oyuncular arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair dolaşan söylentiler hakkında yorum yapmayı reddederek, "Neden bahsettiğiniz hakkında en ufak bir fikrim yok, çünkü ben sosyal medyayı kullanmıyorum." dedi. Takım içinde iç çatışmaların çıkma olasılığına ilişkin de hayal kırıklığını dile getirerek, "Sorduğunuz şeye inanamıyorum." ifadesini kullandı.