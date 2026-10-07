Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, efsane Lionel Messi'yi milli takıma veda gecesinde duygusal sözlerle uğurladı ve onu tarihin en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi.

Messi, Arjantin forması altındaki son maçını bugün çarşamba sabaha karşı oynadı ve Benin'e karşı 3-0 kazanılan hazırlık maçındaki farklı galibiyete bir gol atıp iki gol pası vererek katkıda bulundu.

Scaloni, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Hayatımda hiçbir zaman tarihin en iyi futbolcusunu çalıştıracağımı hayal etmemiştim. Messi'yi çalıştırmak gerçekleşen bir hayaldi."

Arjantin'in "ESPN" kanalının aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Onunla birlikte olabilmek için bana sunulan bu fırsattan dolayı minnettarım ve onu bir daha görememek üzücü olacak. Zihnimde pek çok düşünce dolaştığı için gözyaşlarım boşanıyor. Bize büyük bir miras bıraktı. Bu hikâye devam edecek, ama o yeri doldurulamaz bir insan olarak kalacak."

Şöyle sürdürdü: "Artık yola onsuz devam etmemiz gerekiyor. Bu zor olacak, çünkü son birkaç yılda yaşadıklarımız normal değildi. Bu durumun üstesinden gelebiliriz; elimizde birkaç yetenekli genç oyuncu var. Takım ne kadar güçlü olursa olsun, durumun zorluğunu insanlara anlatmak kolay değil."

Açıklamalarında şuna değindi: "Büyük oyuncularla birlikte oynadım ve pek çoğunu gördüm, ama onun sunduğunu başka hiç kimsede görmedim. O kıyaslanamaz, kendine özgü biri. Tüm zamanların en iyi oyuncusu gitti."

Şöyle açıkladı: "Takım arkadaşlarım bugün gergindi. Leo'nun mümkün olan en iyi şekilde ayrılmasını istediler. Herkes, hatta büyük oyuncular bile ona aynı gözle bakıyor ve ona her türlü iyiliği diliyor. Herkes pazar gününden beri onunla konuşuyor, bu yüzden bu durum kimse için kolay değildi."

Devamında: "Aramıza yeni oyuncular katıldı, bu da yeni bir bakış açısı kazandırıyor ve daha önce sahip olmadığımız şekilde daha geniş bir alanda oynamamıza olanak sağlıyor. Onları uyumlu hale getirmeye ve nasıl birlikte çalışacaklarını görmeye çalışıyoruz. Herkesin katkıda bulunması gerekiyor."

Sözlerine şöyle ekledi: "Messi'nin yokluğunu telafi etmenin tek yolu iyi bir takım oyunu. Şu anda o sıçramayı yapabilecek, maçın gidişatını bir anda değiştirebilecek, kötü bir günde bir parıltı anıyla işleri tersine çevirebilecek o oyuncudan yoksunuz. Çok iyi oyuncular var, ama hiçbiri onun gibi değil. Asla onun gibi bir oyuncu olmayacak."

Açıklamalarını şöyle noktaladı: "Bize sunduğu her şey için minnettar olmamız gerekiyor. Her şey yolunda giderse teknik direktör olarak devam edeceğim, ama otuz dokuz yaşında geride büyük bir miras bırakan, onun gibi başka bir oyuncu görmek şaşırtıcı olur. Bu geceyi, böyle bir geceyi hak etti."



