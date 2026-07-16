Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’ye karşı elde ettikleri nefes kesici 2-1’lik galibiyetin ardından oyuncularını övdü ve bu kadronun kendisini sürekli hayran bıraktığını vurguladı.

55. dakikada Anthony Gordon’un golüyle İngiltere’nin 1-0 öne geçmesi üzerine Arjantin Milli Takımı mağlubiyete doğru sürüklenirken, Lionel Messi’nin takım arkadaşları durumu tersine çevirerek 85. ve 90+2. dakikalarda Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in golleriyle maçı kazandı.

Bu galibiyetle Arjantin Milli Takımı, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi ve önümüzdeki Pazar günü İspanya ile karşılaşacağı maçta şampiyonluğunu korumayı hedefliyor.

Skalloni, finale yükselmenin ardından şunları söyledi: “Bu, ülkemizi ve halkımızı sevindiren bir olay; bu takım beni sürekli hayran bırakıyor.”

"ESPN" ağının aktardığına göre, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak ondan sonrası çok zor olacak... Bu kibir değil, ama biz özeldiriz" diye ekledi.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Bu maçta bizi zafere taşıyanlar bu oyuncular. Son ana kadar her zaman elinden gelenin en iyisini yapmalısın ve onlar bir kez daha ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını gösterdiler, bu harika bir şey.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Antrenmanlara katılan ancak oynayamayanları özellikle belirtmek isterim; onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu oyuncular bir kez daha ellerinden gelenin en iyisini yaptılar; futbolda da hayatta da durum böyledir.”

Arjantin’in hakem kararlarından yararlandığına dair iddialar hakkında Scaloni şunları söyledi: “Arjantin’e yardım edildiğine dair ne diyorlarsa desinler, ancak günümüzde Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisiyle bu çok zor.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Maça gelince, bu takım baskı altında daha iyi oynuyor. Rakip biraz tereddüt edince, biz de bir fırsat görüyoruz ve üzerine atlıyoruz. Bana öyle geliyor.”

Şöyle devam etti: “Kaybetsek bile mutlu olacaktık, çünkü elimizden gelenin en iyisini yaptık ve altı ya da yedi gol fırsatı yarattık. Futbol sadece ikinci yarıda olduğu gibi güzel bir oyun değil, her şeydir ve zorluklara nasıl dayanılacağını bilmektir.”

Şöyle açıkladı: “Bu performans, Mısır karşısında yaşadığımız zorlukları aştı. Bugün daha iyi oynadık, ancak her şey muhteşemdi. Şu anda bunun tadını çıkarmalıyız, çünkü yarın Pazar günü İspanya ile oynayacağımız final maçını düşünmeye başlayacağız.”

Scaloni şunları söyledi: “Bundan keyif aldık, çünkü sakat oyuncu sayısı nedeniyle nihai kadro açıklanmadan önce durum zordu; bu sayede bir grup olarak daha da güçlendik. Bize geleceklerini ve iyi olacaklarını söylediler; bu bir dönüm noktası oldu, çünkü sağ salim geldiler, buradalar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorlar.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncuları tanıyorum, karakterlerini biliyorum. Her anlamıyla güçlüler, bunu açıkça belirtelim. Oynadıkları her yerde en iyilerdi; bu onların omuzlarına yük olmuyor, çabalamaya devam ediyorlar. Topu ele geçiriyorlar ve hata yapıp finalden eleneceklerini düşünmeden saldırmaya devam ediyorlar. Sanki yedi ya da sekiz yaşındaki çocuklar gibi oynuyorlar. Kazanmanın onlara daha fazla rahatlık ve mutluluk verdiği açık.”

Şöyle devam etti: “Beni motive eden şey, bir şampiyonluk daha kazanmak değil; tabii ki Katar’da olduğu gibi bunun gerçekleşmesini kesinlikle diliyorum, çünkü insanların bana bakış açısı bu yönde, tıpkı bana eleştiriler hakkında soru sorduklarında olduğu gibi. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum, oyuncular da öyle. Kazanırsak, iyi performansımızı sürdürmeliyiz; işte böyle kendimizi motive ediyor ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Ve şöyle devam etti: “Rodrigo (De Paul)’u yedek kulübesinde tutmak bana acı veriyor; sahadaki adanmışlık açısından ona bir ölçüde benziyordum. Daha önce şampiyonluklar kazanmış oyuncuları kadro dışı bırakmamak diye bir şey yoktur; o anda en iyisini seçersiniz. Onlar da bunu çok iyi anlıyorlar. Bazen Paredes ve Lautaro Martínez’in yedek kulübesinde olmasının bir nedeni var.”

Scaloni şöyle açıkladı: “Lautaro asla pes etmez; oyuna girip bir gol daha attı, ayrıca Nico González de öne çıktı. Her oyuncu rolünü en iyi şekilde yerine getiriyor ve teknik direktörün kararına saygı duyulduğunu biliyorlar çünkü o, takım için en iyisini düşünüyor.”

Finaldeki rakip hakkında Scaloni şunları söyledi: “İspanya harika bir takım. Benim ve benim gibi pek çok kişinin tahmin ettiği gibi Fransa’yı ezici bir şekilde yendiler ve zorlu bir rakip olacağı belliydi. Oyun tarzlarını analiz ettik, bazı değişiklikler yaptılar; nasıl oynadıklarını biliyoruz ve onlarla karşılaşmaya hazırız. Her neyse, şimdilik bu galibiyetin tadını çıkaralım.”

Ardından şunları ekledi: “İspanyol teknik direktör De la Fuente, antrenörlük kursumda hocamdı. Aramızda iyi bir ilişki var; Katar’da onunla uzun uzun sohbet etmiştim. Takımını ustaca finale taşıdı. Herkesin bildiği gibi İspanya’da yaşıyorum ve İspanyol bir ailem var, ama Pazar günü elbette onu yenmek istiyorum.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Arjantin’in finale yükselmesinden İspanyolların da mutlu olmasını umuyorum. Leo (Messi) yıllardır orada oynuyor… Herkesi tarihin en iyisi olduğuna ikna etmek için daha ne yapması gerektiğini bilmiyorum; bence artık buna hiç şüphe yok. İspanyolların çoğu onu çok seviyor.”