Scaloni, Ancelotti’nin saldırısına zekice yanıt verdi… ve “Messi ailesi” krizine ilişkin tutumunu açıkladı

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, bugün Pazartesi günü Avusturya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında yer aldı. Her zamanki gibi, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör temkinli bir tavır sergiledi ve Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin açıklamalarının yol açtığı tartışmayı önemsiz gösterdi.

Lionel Messi'nin ailesini saran söylentiler ve babasının vefatına dair haberler hakkında Scaloni şunları söyledi: “Bu tür durumların üstesinden gelmemize yardımcı olan şeyin dayanışma olduğuna inanıyoruz. Bu tür sorunlarla her zaman bir dostla birlikte yüzleşmenin daha iyi olduğunu biliyoruz. Sanırım o (Messi) da aynı şekilde hissediyor.”

Avusturya maçıyla ilgili olarak ise şöyle devam etti: “Rakip inatçı bir takım. İyi pres yapıyorlar ve direkt bir oyun tarzı sergiliyorlar. Ciddiye alınması gereken bir takım. Bu turnuva, kolay rakip olmadığını gösteriyor; grup aşaması her zaman zor olmuştur.”

Şöyle devam etti: “Ayrıca su molaları, teorik olarak daha zayıf olan takıma moral desteği sağlıyor. Maçın dört devreye bölünmesiyle bu durum biraz tutarsız görünüyor. Biraz gerçek dışı gibi geliyor.”

Takımın Dünya Kupası’nı takip etmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “İzleyebildiğimiz tüm maçları izliyoruz. Sonra olan biteni takip etmeye çalışıyoruz, ancak bu seferki Dünya Kupası’nda bu çok zor.”

Ancelotti, kısa süre önce Arjantin’in yüksek tempolu futbol oynamadığını belirtmişti. Skaloni ise buna şöyle yanıt verdi: “Ne demek istediğini tam olarak anladım ve bunu nazik bir şekilde ifade etti. Şimdi onun kötü bir şey söylediğini düşünmeye başladık, ama hiç de öyle değil. Bu bizi memnun etti. İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca’nın bir karışımını kullandı, bu yüzden… bu eleştiriden çok bir iltifata yakındı.”

Su içmek için verilen molalarla ilgili olarak: “Başlangıçta biraz garip geliyor. Zamanla alışacağız, ancak şu an için bizim için doğal bir durum değil. Durumu analiz edip düzeltmeye çalışıyoruz. Bu nedenle maçlar farklı şekillerde, hepsi aynı anda oynanıyor. Eminim ki durum düzelecektir.”

Cezayir karşısında sergilenen oyun tarzı hakkında ise şunları söyledi: “Bana göre ilk ve ikinci yarı birbirinin aynısıydı. Rakip oynuyor ve size baskı yapıyor. Sizi şaşırtırsa, savunma yapmanız gerekiyor. Olan buydu ve böyle devam edecek. Hazır değilseniz işler karmaşıklaşır, bunu biliyoruz. Önemli olan takımın uyum içinde olması, bu da beni rahatlatıyor.”

Messi’nin doğum günü (bu ayın 24’ü) için dileği hakkında ise şöyle devam etti: “Hepimizin dileği, onun mutlu olması. İnanın bana.”

İspanya ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “İspanya’yı spor salonunda izledik ve (Suudi Arabistan’a karşı) galibiyetlerine şaşırmadım. Ayrıca (Yeşil Burun Adaları karşısında) berabere kalmalarına da şaşırmadım, çünkü bunu hak etmediler. İyi durumda olduklarını ve güçlü rakipler olduklarını gösterdiler.”

Son Dünya Kupası’ndan bu yana takımın gelişimi hakkında ise şunları söyledi: “Katar’dan sonra harika maçlar oynadık. Sabit bir seviyeyi koruduğumuzu düşünüyorum ve as kadroda olmayan Tiago Almada’yı kadroya kattık. O bize Angel Di Maria’nın sağladığı katkının bir kısmını sağlıyor. Juliano Simeone ve Nico Baz gibi, maçın gidişatını değiştirebilecek yedek oyuncularımız var... Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Takım sürekli olarak gelişme arzusu gösterdi ve bu, başardığımız en iyi şey.”