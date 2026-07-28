SC Braga, Marcus Linday için transfer piyasasında somut adımlar atıyor. De Telegraaf'ın salı günü aktardığına göre Portekiz kulübü, sc Heerenveen'e 6,5 milyon euroluk ilk teklifini sundu.

Açılış teklifi Heerenveen tarafından doğrudan reddedildi. Frizya ekibi, 23 yaşındaki İsveçli hücum oyuncusu için daha yüksek bir bedel görmek istiyor. Transfermarkt, Linday'in güncel değerini beş milyon euro olarak gösteriyor.

Heerenveen, Linday'i Ocak 2025'te İsveç kulübü Västerås SK'den 1,7 milyon euroya kadrosuna kattı. Abe Lenstra Stadyumu'ndaki sözleşmesi üç sezon daha devam ediyor.

Braga, haziran ayının başında da Linday için beş milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Fabrizio Romano, iki kulübün bir transfer için görüştüğünü bildirmişti ancak bu girişim sonuçlanmadı.

Braga'ya göre Linday, Portekiz'de yeni bir maceraya açık. Kısa vadede Heerenveen'e yeni bir teklif sunulup sunulmayacağı ya da Braga'nın arayışlarını sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.

Bir buçuk yıl önce Heerenveen'e geldiğinde, bir kulüple ilgili hislerinin iyi olmasının onun için önemli olduğu zaten anlaşılmıştı. O dönemde Feyenoord, FC Twente ve Club Brugge arasında da seçim yapma şansı vardı ancak tercihini Frizya'dan yana kullandı.

Linday, şu ana kadar Heerenveen formasıyla 54 maçta üç gol ve beş asist üretti. Yeni sezon hazırlıklarına ise artık başlamış durumda.