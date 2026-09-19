SC Heerenveen sonunda yeniden galibiyet aldı. Het Kasteel’de teknik direktör Robin Veldman’ın ekibi, Sparta Rotterdam karşısında çok üstün bir oyun ortaya koydu: 0-4. Goller Nolhan Courtens, Jacob Trenskow, Maxence Rivera ve Marko Farji’den geldi.

Heerenveen sezona FC Twente karşısında sahasında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlamıştı, ancak ardından Frizyalılar bir daha üç puan alamadı. Sparta da maçın başlama düdüğü çaldığında bu sezon şu ana kadar yalnızca bir galibiyet elde etmişti: 14 Ağustos’ta Telstar deplasmanında 1-3.

Gösterişten uzak geçen açılış bölümünün ardından Heerenveen, 28. dakikada öne geçti. Courtens, Levi Smans’ın şık pasının ardından topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1.

Sonraki bölümde Heerenveen, 0-2 için birden fazla fırsat yarattı. Başlangıçta Michael Brouwer Sparta’yı ayakta tutsa da Trenskow’un uzak köşeye gönderdiği alçak şutta yapabileceği bir şey yoktu.

Devre arasının ardından Heerenveen, çaresiz görünen Sparta karşısında aynı tempoyla devam etti. Rivera bir sprint mücadelesini kazandı, içeri kat etti ve yakın köşeye sert vurarak skoru 0-3’e getirmek için geniş alan buldu.

Sparta risk almak zorundaydı, ancak bu da doğal olarak savunmada boşluklar bıraktı. Heerenveen bunu oyuna sonradan giren Farji ile değerlendirdi; Farji, Nick Verschuren’e çarpan topu ağlara gönderdi: 0-4. Maçın skoru da bu oldu.

Heerenveen bu galibiyetle Eredivisie’de 10. sıraya yükseldi. Hâlâ ilk iç saha galibiyetini bekleyen Sparta ise şimdilik 14. basamakta yer alıyor.