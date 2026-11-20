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sc Heerenveen, Eredivisie sezonuna cumartesi akşamı (21.00) FC Groningen deplasmanında devam edecek. Kuzey Derbisi öncesinde Robin Veldman, Leeuwarder Courant ve Omrop Fryslân'a temkinli bir müjde verdi. Flevolandlı teknik adam sözleşmesini uzatacak gibi görünüyor ancak bunun için kulüpten bazı güvenceler istiyor.

Veldman, Leeuwarder Courant'a verdiği demeçte, "Kulüp, iş birliğimizden memnun olduğunu belirtti. Ben de memnun olduğumu söyledim. Bence bunda sonuçların ve kulübün içindeki ve çevresindeki iyi atmosferin payı var. Ancak kulübe şunu da sordum: Önümüzdeki yaza ve daha sonraki döneme nasıl yaklaşacağız?" dedi.

Veldman, Robin van Persie'nin Feyenoord'u tercih etmesinden kısa süre sonra, Mart 2025'te Heerenveen'in başına getirildi. Veldman, Heerenveen'i o sezon dokuzunculuğa taşıdı. Frizyalılar geçen sezon sekizinci oldu, şu anda ise altıncı sırada yer alıyor. Veldman'ın sözleşmesi, bir yıllık uzatma opsiyonu hariç, 2027 ortasına kadar sürüyor.

İş birliğini uzatma isteği karşılıklı olsa da henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok. Teknik direktör, gelecek yıllarda da iyi sonuçlar alınabileceğine dair belirli bir güvence istiyor. Bu konuda genel müdür Ferry de Haan ve teknik menajer Johan Hansma ile görüştü.

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Veldman, "Kulüp bu konuda çok dürüst davrandı ve geçen yıl zarar ettiğimizi söyledi. Sahada değerli oyuncularımız olduğu için bunu kabul ediyoruz. Ancak bu değerin bir noktada nakde çevrilmesi gerektiğini de belirtiyorlar" dedi.

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"Bunu anlıyorum ama benim sorum şu: Bu hangi adımlarla gerçekleşecek? Kışın bir, yazın iki, sonraki kış belki yine bir transfer mi olacak? Yoksa örneğin altı oyuncu birden mi gidecek? Bu, takım kurma ve sonuç alma sürecini oldukça etkiler."

"Bunlar, birbirimizle açık ve dürüst biçimde konuştuğumuz konular. Çünkü kulübün gelecek için doğru kararı vermesi gerekiyor, benim de öyle." Veldman, kendisi gibi sözleşmeleri sona erecek olan teknik ekibine de sahip çıkıyor. "Onları sonuna kadar destekliyorum ve kulübe, benimle görüşmelere devam etmeden önce onlarla görüşülmesi gerektiğini söyledim."

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Veldman, Omrop Fryslân'a da kulüp yönetimiyle görüşmelerin olumlu ilerlediğini doğruladı. "Birbirimize çok yaklaştık. Birkaç görüşme daha olacak ama endişe verici bir durum yok. İşler iyiye gidiyor. Henüz beyaz duman çıkmadı, çünkü soba daha yakılmadı" diye açıkladı.

Heerenveen, Euroborg'da Hristiyan Petrov'dan yararlanamayacak. Bulgar oyuncu, millî maç arasından sakat döndü. Groningen'de ise AZ'ye karşı oynanan önceki hafta maçında kırmızı kart gören Etienne Vaessen ve Hans Hateboer cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Lukkien de takımının başında olmayacak. Kısa süre önce kendisine yeni bir kalça protezi takıldı.