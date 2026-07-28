SC Heerenveen, forveti için 6,5 milyon euroluk teklif aldı

SC Braga, Marcus Linday için piyasada somut adımlar atıyor. De Telegraaf'ın salı günü bildirdiğine göre Portekiz kulübü, sc Heerenveen'e 6,5 milyon euroluk ilk teklifini sundu.

Açılış teklifi Heerenveen tarafından doğrudan reddedildi. Friesland ekibi, 23 yaşındaki İsveçli hücum oyuncusu için daha yüksek bir bedel görmek istiyor. Transfermarkt, Linday'in güncel değerini beş milyon euro olarak tahmin ediyor.

Heerenveen, Linday'i Ocak 2025'te İsveç kulübü Västerås SK'den 1,7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Abe Lenstra Stadyumu'ndaki sözleşmesi ise üç sezon daha devam ediyor.

Braga, haziran başında da Linday için beş milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Fabrizio Romano, iki kulübün bir transfer için görüşme halinde olduğunu bildirmişti, ancak bu transfer gerçekleşmedi.

Braga'ya göre Linday, Portekiz'de bir maceraya sıcak bakıyor. Kısa vadede Heerenveen'e yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı ya da Braga'nın arayışlarını sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.

Bir buçuk yıl önce Heerenveen'e geldiğinde, bir kulüple ilgili hissiyatının iyi olması gerektiği zaten netleşmişti. O dönemde Feyenoord, FC Twente ve Club Brugge arasında da tercih yapabilirdi, ancak Friesland'ı seçti.

Linday, şu ana kadar Heerenveen formasıyla 54 maçta 3 gol ve 5 asist üretti. Yeni sezon hazırlıklarına da başlamış durumda.