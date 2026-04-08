sc Heerenveen, eski yıldız adayıyla yaptığı deneme süresini sonlandırdı: "Yeterince formda değil"

Pierre Dwomoh'un sc Heerenveen'deki kısa macerası şimdiden sona erdi. 21 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Paskalya Pazartesi'nden beri takımla antrenmanlara katılıyordu, ancak ayrılmak zorunda kaldı. Leeuwarder Courant'tan Sander de Vries'in haberine göre, oyuncunun yeterince formda olmadığı belirtiliyor.

Heerenveen'in teknik direktörü Robin Veldman, Dwomoh'u Belçika'da geçirdikleri dönemden tanıyor. 40 yaşındaki teknik direktör, RSC Anderlecht'te yardımcı antrenörlük yapmış ve Club Brugge U19 takımının başında bulunmuştu.

Dwomoh, KRC Genk'in altyapı takımlarında yetişti ve 2021 yazında, 17 yaşındayken, 2 milyon euro ödeyen Royal Antwerp'e transfer oldu.

Orta saha oyuncusu, Antwerp'teki ilk sezonunda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve kulüpte 14 maç oynadı, ardından çeşitli kiralık transferler yaşadı.

Dwomoh, SC Braga, KV Oostende ve Belçika'nın ikinci liginde mücadele eden RWDM'de forma giydi. 2024 yazında oyun kurucu, İngiltere'nin başkentine giderek Watford ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz bir buçuk sezonda Dwomoh, Championship'te forma şansı bulamadı. Bir buçuk sezonda sadece on iki maçta forma giydi, bunlardan ikisi bu sezon oynadı.

Ocak 2026'da Dwomoh'un Watford ile olan sözleşmesi feshedildi ve kulüpsüz kaldı, ardından Heerenveen'e transfer oldu. Sadece iki gün sonra yeni bir kulüp arayışına yeniden başladı.