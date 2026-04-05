SC Heerenveen, bataklığa saplanan zayıf Heracles Almelo'ya karşı hâlâ merhametli davranıyor

Heracles Almelo için doğrudan küme düşme tehlikesi giderek yaklaşıyor. Vriendenloterij Eredivisie’de son sırada yer alan takım, Pazar günü sc Heerenveen deplasmanında 4-1 mağlup oldu ve ligin bitimine beş maç kala, şimdilik küme düşme hattının üzerinde yer alan on altıncı sıraya ulaşmak için sekiz puanlık farkı kapatmak zorunda.

Maxence Rivera, Abe Lenstra Stadyumu'nda maçın 11. dakikasında Heerenveen'e ideal bir başlangıç yaşatacak gibi görünüyordu. Ancak VAR incelemesinin ardından, Frizya ekibinin sol kanat oyuncusunun attığı 1-0 golü, elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Heerenveen'de cesurca öne geçen taraf Heracles oldu. Mario Engels, çok yakın mesafeden sol alt köşeye şutunu gönderdi. Robin Veldman'ın takımı pes etmedi ve Joris van Overeem'in ölçülü bir köşe vuruşundan Jacob Trenskow'un golüyle skoru eşitledi.

Marcus Linday'in penaltı kazandırmasıyla Heracles ilk yarıyı geride kapattı. Lasse Nordas, 11 metreden golü kaçırmadı. İkinci yarı başlar başlamaz, Remko Pasveer'in kendi kalesine attığı golle Heerenveen skoru 3-1'e taşıdı. Kısa süre sonra Heracles kalecisi çizgi üzerinde kurtardı, ancak Rivera ribaunddan 4-1'i ağlara gönderdi.

Böylece Heracles, çok kısa bir süre içinde iki ağır darbe aldı. Heerenveen, bu çifte golle gözle görülür bir şekilde güven kazandı ve ev sahibi taraftarlarının desteğiyle daha fazla gol peşine düştü. Skor daha da yükselebilirdi, ancak gerekli fırsatlar değerlendirilemedi.

Teknik direktör Ernest Faber, Heracles'e bir ivme kazandırmak amacıyla son yarım saatte bolca oyuncu değişikliği yaptı. Ancak, küme düşme tehlikesinin giderek daha belirgin hale geldiği ligin son sırasındaki takım için bir geri dönüş artık mümkün değildi.

Pasveer, maçın son bölümünde yaptığı birkaç iyi kurtarışla Heracles'i Heerenveen'de daha büyük bir hezimetten kurtardı. Sem Scheperman'ın direğe çarptığı Almelo ekibinin ligde kalabilmesi için bir mucizeye ihtiyacı olduğu ise açık.