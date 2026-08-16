Ajax, pazar günü sc Heerenveen karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı (2-2). İlk yarım saatte ikna edici bir oyun ortaya koyan Amsterdam ekibi, bunu kısmen kaleci Marc ter Stegen’e borçluydu; güzel paslar dağıtan file bekçisi, bu sayede temponun da yüksek kalmasını sağladı. Heerenveen Teknik Direktörü Robin Veldman ile takım kaptanı Maas Willemsen, Barcelona’dan kiralanan oyuncudan etkilendi.

Ajax, pazar günü 2-0’ı bulmak için 33 dakikaya ihtiyaç duydu. Bernt Klaverboer’in kendi kalesine attığı gol ve Abdellah Ouazane’nin enfes vuruşuyla ev sahibi ekip büyük avantaj yakaladı, ancak Jacob Trenskow devre arasına saniyeler kala attığı müthiş golle heyecanı yeniden artırdı. 82. dakikada Maxence Rivera beraberlik golünü kaydetti.

"Başlarda baskı konusunda doğru yerleşemedik" diyerek söze başladı Willemsen ESPN’e. "Bunu 20, 25 dakika sonra değiştirdik. Ondan sonra çok daha iyi oldu. Bire birleri farklı şekilde ele aldık. Ajax’a topla çok fazla zaman verdik."

"Baskımızı çok rahat kırdılar. Kalecinin de topla epey iyi olduğunu söylemem lazım" diyerek Ter Stegen’i işaret etti. "Ayağı çok düzgün. Bunu zaten biliyordum ama sahada bunu farklı yaşıyorsunuz." Heerenveen sonunda hak ettiği bir puanı aldı. "Bence bu, yaptığımız değişikliklerle ilgiliydi."

Veldman da, oyun kurucu rolünün yanı sıra birkaç şık kurtarışa da imza atan Ter Stegen’den övgüyle söz etti. "Asıl işi kalecilik, değil mi? Bence çok iyi bir frikik çıkardı; direğin dibine gitmedi belki ama yine de oldukça iyi vurulmuştu. Luca’yla (Oyen, ed.) karşı karşıya pozisyonda..."

"Ama özellikle bizi baskıda karar vermeye zorlaması, topu ne kadar uzun süre bekletebildiği ve boş alana ne kadar rahat top oynadığı... İlk yirmi dakikada buna kesinlikle bir cevabımız yoktu. Sonrasında da baskının üzerinden bazı toplar oynadı ya da beklerle jump yapabileceğimiz toplar attı."

"Buna çok daha iyi tepki vermemiz gerekiyordu" diyen Veldman, takımının direnç gösterdiğini gördü ve Heerenveen’le sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. İlk hafta FC Twente mağlup edilmişti (1-0), şimdi ise ArenA’dan bir puan çıktı. Eski Ajax altyapı antrenörü, gülerek, "Her zaman göğüs ileride" diyerek sözlerini noktaladı.