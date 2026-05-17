SC Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
Ajax
sc Heerenveen - Ajax maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

SC Heerenveen - Ajax
SC Heerenveen
Ajax
Eredivisie

sc Heerenveen ile Ajax arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

Abe Lenstra Stadion

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

sc Heerenveen - Ajax yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda sc Heerenveen - Ajax maçı için TV ve yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Maç, Hollanda'da Ziggo üzerinden ESPN'de izlenebilir.

Yoldasınız mı yoksa geçici olarak yurtdışında mısınız? Bir VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşabilir ve yine de güvenilir yayın hizmetinize giriş yapabilirsiniz. Hollanda'daki bir sunucuya bağlanın ve sanki evinizdeymişsiniz gibi maçı izleyin.

Takım haberleri ve kadrolar

SC Heerenveen vs Ajax Muhtemel kadrolar

22B. Klaverboer28H. Petrov3M. Willemsen4S. Kersten45O. Braude8L. Brouwers20J. Trenskow10R. Meerveld11L. Oyen16M. Linday9D. Vente26M. Paes32T. Tomiyasu4K. Itakura30A. Bouwman2L. Rosa10O. Gloukh6Y. Regeer18D. Klaassen25W. Weghorst11M. Godts23S. Berghuis
Sakatlıklar ve Cezalar

sc Heerenveen, sakatlıkları nedeniyle kaleci A. Noppert ve savunma oyuncusu V. Zagaritis'ten yoksun olacak. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen kadro şu şekilde: B. Klaverboer; H. Petrov, M. Willemsen, S. Kersten, O. Braude; L. Brouwers, J. Trenskow, R. Meerveld; L. Oyen, M. Linday, D. Vente.

Ajax, oldukça uzun bir sakatlar listesiyle deplasmana çıkıyor. J. Heerkens, V. Jaros, K. Dolberg, O. Edvardsen ve J. Sutalo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Konuk takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen kadro şu şekilde: M. Paes; T. Tomiyasu, K. Itakura, A. Bouwman, L. Rosa; O. Gloukh, Y. Regeer, D. Klaassen; W. Weghorst, M. Godts, S. Berghuis. Maç yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

sc Heerenveen, son beş Eredivisie maçında üç galibiyet, iki mağlubiyet aldı ve berabere kalmadı. En son maç, NAC'ye karşı 2-0'lık bir iç saha yenilgisiyle sonuçlandı. Bundan önce Heerenveen, FC Volendam'ı deplasmanda 0-2, Fortuna Sittard'ı ise iç sahada 2-1 mağlup etmişti. En ağır darbe ise AZ'ye karşı 3-0'lık yenilgiydi. Beş maçta Heerenveen dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Ajax, son beş lig maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son maç, 10 Mayıs'ta FC Utrecht'e karşı 1-2'lik bir iç saha yenilgisiyle sonuçlandı. Bundan önce Ajax, PSV deplasmanında 2-2 berabere kalmış ve bu sonuç Amsterdam ekibini zirve yarışında tutmuştu. Ajax daha önce NAC deplasmanında 0-2 ve Heracles deplasmanında 0-3 galip gelmiş, ancak Nisan ayında FC Twente'ye 1-2 yenilmişti.

Bu iki takımın en son karşılaşması 1 Kasım 2025'te gerçekleşti; o gün Ajax ve sc Heerenveen, Johan Cruijff ArenA'da Eredivisie maçında 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, Ocak 2025'te Ajax, Heerenveen deplasmanında 2-0 galip gelmişti. Son beş maça bakıldığında, Ajax üç kez kazandı, bir kez kaybetti ve bir kez berabere kaldı. Bu serideki tek Heerenveen galibiyeti Şubat 2024'e dayanıyor; o zaman Frizler evlerinde 3-2'lik bir üstünlük sağlamıştı.

Puan Durumu

Eredivisie'de sc Heerenveen sekizinci, Ajax ise beşinci sırada yer alıyor. Ajax'ın Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde hala savunması gereken bir şey varken, Heerenveen bu maça üstten veya alttan herhangi bir baskı olmadan giriyor.

