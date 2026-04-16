SC Freiburg İspanya'da da galip geldi ve Avrupa Ligi'nde sorunsuz bir şekilde yarı finale yükseldi

SC Freiburg, Avrupa Ligi yarı finallerine sorunsuz bir şekilde yükseldi. Alman ekibi, bir hafta önce kendi sahasında 3-0 galip geldikten sonra, Perşembe akşamı Celta de Vigo deplasmanında 1-3'lük bir zafer elde etti. Yarı finalde Freiburg, Real Betis veya SC Braga ile karşılaşacak.

Geçen haftaki ağır yenilginin ardından Celta, kendi sahasında bir geri dönüş yapmayı umuyordu. Bu nedenle İspanyolların tüm gücüyle saldıracağı bekleniyordu, ancak bu beklentiler boşa çıktı. Hatta Celta, ilk yarı boyunca tek bir şut bile çekemedi. Ev sahibi takım en tehlikeli anını maçın açılış dakikalarında yaşadı; Philipp Treu, Ferran Jutglà'nın şutunu son anda engelleyebildi.

Freiburg da pek fazla pozisyon yaratamadı, ancak Almanlar etkiliydiler. İlk yarı sonunda konuk takım üç şut çekmiş ve bunlardan ikisini gole çevirmişti.

İlk gol muhteşemdi. Arkadan gelen uzun bir top Jordy Makengo tarafından kafayla geri indirildi, ardından Igor Matanovic yaklaşık yirmi metreden tek vuruşla topu havadan ağlara gönderdi: 0-1. İlk başta hakem ofsayt nedeniyle golü iptal etti, ancak VAR golü onayladı.

Birkaç dakika sonra 0-2 de geldi. Celta kendi yarı sahasında topu kaybetti, ardından Jan-Niklas Beste topu Yuito Suzuki'ye ulaştırdı. Japon oyuncu, Marcos Alonso'nun bacağından seken topu ağlara gönderdi.

İkinci yarıda Freiburg gol yağmuruna devam etti. Johan Manzambi'nin güzel bir hareketin ardından attığı şut çizgiden çıkarıldı, ancak Suzuki yine de golü buldu: 0-3. Kısa süre sonra Derry Scherhant da direğe çarptı.

Maçın son dakikalarında Freiburg biraz daha rahatladı. Bu durum Fer López ve Jones El-Abdellaoui'ye fırsatlar yarattı, ancak onlar gol atamadı. Williot Swedberg, maçın bitimine az kala arka alandan gelen uzun bir pasın ardından teselli golünü attı: 1-3.