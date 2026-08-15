SC Cambuur, Fortuna Sittard deplasmanındaki yenilginin ardından kendisini soyulmuş gibi hissediyor: “Kafası koparılıyor”

SC Cambuur Teknik Direktörü Johan Plat, takımına Fortuna Sittard karşısında uzatma dakikalarında verilmeyen penaltı nedeniyle öfkeli (3-1). Maçın öne çıkan ismi ve Fortuna kalecisi Mattijs Branderhorst, uzatmaların son bölümünde ve skor 2-1 iken büyük bir hata yaptı ve koluyla Nicolas Binder’ın başına net şekilde temas etti. Ancak hakem Martin van den Kerkhof bunda bir şey görmedi ve ayrıca VAR tarafından da ekran başına çağrılmadı. Plat’a göre bu tamamen anlaşılmaz.

"His berbat", diye söze başladı Plat ESPN'e. "Bence biz maçın sonuna doğru bir penaltı kazanmalıydık. Ayrıca değerlendirmemiz gereken çok büyük fırsatlar yakaladığımızı da düşünüyorum. O yüzden evet, bu can sıkıcı."

"Evet, öfkeliyima", diyen Plat, elbette penaltı pozisyonunu kastetti; bu pozisyon hakkında yorumcu Kees Luijckx ve Cambuur forveti Rafik El Arguioui de net bir hüküm verdi: penaltı. "Orada ne olduğuna baktığımda, birinin kafasına vurulduğunu görüyorum, o zaman bunun tartışmaya açık olmadığını ve bunun net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre bu gayet açık, değil mi? Benim bu konuda ne düşündüğüm önemli değil, çünkü zaten oldu bitti. Hakemin gidip izlememesini de garip buluyorum", diyerek Plat, cumartesi akşamı Limburg’daki hakem yönetiminden memnun olmadığını dile getirdi.

Takımının performansı konusunda ise Plat çok daha olumlu konuştu. Fortuna, on beş dakika dolmadan 2-0 öne geçti, ancak El Arguioui’nin farkı bire indiren golünden sonra oyunun kontrolü daha çok Cambuur’daydı. "Bundan çıkaracağımız şeyler var", dedi teknik adam, Excelsior karşısındaki umutsuz yenilgiden (0-4) bir hafta sonra.

"Geçen haftaya göre daha iyi göründük ve bunu da bekliyorduk. Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Bence zaman zaman çok iyi futbol oynadık. Ayrıca o anlar hariç daha iyi savunma yaptık", derken Philip Brittijn ve Lequincio Zeefuik’ten yenilen golleri kastetti. "Bunu ortadan kaldırmamız lazım."

Plat, 1. ve 2. hafta arasındaki büyük farkın esas olarak ‘gerginlikle’ açıklanabileceğine inanıyor. "Bugün de bunu biraz gördünüz ama bizim burada bunun altından iyi kalkabileceğimizi çok çabuk fark etmemiz gerekiyor", diyerek Henk de Jong’un yerine gelen ve bugünlerde Plat’ın yardımcısı olarak kulübede oturan isim özgüvenli konuştu.

Son olarak teknik direktör, takviyelerle ilgili soruya da yanıt verdi. "Bunun hakkında zaten çok şey söyledik. Daha oyuncular gelecek ve o zamana kadar biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Kesinlikle garanti aldım (takviyeler konusunda, ed.). Bunun için para da var, evet."

"Ama bu kadroyla da adım atmamız ve Eredivisie’de kalmamız gerekiyor, bunu yapabiliriz de. Sadece iki, üç, dört oyuncu daha gelirse bu güzel olur. O zaman görmek isterim", diyerek sözlerini tamamladı Plat.