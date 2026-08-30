SC Cambuur - Feyenoord maçındaki havai fişek olayı, 41 yaşındaki adam için çok büyük sonuçlar doğurdu

SC Cambuur Genel Direktörü Jesse Bergsma, De Telegraaf'a Feyenoord karşılaşmasındaki çok konuşulan havai fişek olayının mağdurlarının durumuna ilişkin bir güncelleme verdi. Yönetici, içlerinden birinin kalıcı işitme kaybı yaşadığını söyledi.

23 Ağustos Pazar günü Feyenoord taraftarları, aralarında ev sahibi tribünlerin de bulunduğu bölüme havai fişek attı. Yedi Cambuur taraftarı yaralandı; yanıklar, işitme kaybı ve göz yaralanmaları yaşadı.

Bergsma, pazar akşamı FC Twente karşısında sonunda 1-4 kaybedilen maç öncesinde, "41 yaşındaki bir adamın şu anda 70 yaşındaki birinin işitmesine sahip olduğunu söyleyebilirim ve bu durum onu duygusal olarak çok etkiliyor" dedi.

"Cumartesi günü yedi mağdurla bir toplantı yaptık. Yaralanmaları hafif bazı yaralardan kalıcı işitme kaybına kadar değişiyor. Bu gerçekten çok ciddi."

"Soru şu: Gelecekte bu tür olayları nasıl önleyebilirsiniz? Yüzde 100 garanti kimse veremez, biz de veremeyiz. Güvenliğin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacağız. Yaşananlardan ders çıkardık. Buna dayanarak ek önlemler alıyoruz."

Feyenoord, taraftar grubu Rotterdam Radicals'ın aksine, Kooi Stadyumu'ndaki olaylardan açık biçimde uzak durdu ve NEC (5 Eylül) ile PEC Zwolle (13 Eylül) deplasmanları olmak üzere sonraki iki deplasman maçına deplasman taraftarı götürmeme kararı aldı.

Bergsma, pazar günü Twente taraftarlarının Kooi Stadyumu'na alınmaması kararına da değindi. Cambuur, Feyenoord maçındaki olayları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna karar verdi ve bunun üzerine bu sert önlemi aldı.

Bergsma, "Twente taraftarlarının hayal kırıklığı yaşadığını ve öfkeli olduğunu tamamen anlıyorum" dedi. "Bununla hiçbir ilgileri yok ve bu onların suçu değildi, ancak ne yazık ki bunun önüne geçilemedi."

Üst üste dördüncü yenilgi de Cambuur için kaçınılmaz oldu. Şimdilik Eredivisie'de hâlâ puansız olan tek takım konumunda. Leeuwarden ekibi gelecek pazar Telstar'a konuk olacak.