SC Cambuur Genel Direktörü Jesse Bergsma, De Telegraaf'a Feyenoord karşısındaki çok konuşulan havai fişek olayının mağdurlarının durumu hakkında bir güncelleme verdi. Yönetici, içlerinden birinin kalıcı işitme kaybı yaşadığını söyledi.

23 Ağustos Pazar günü Feyenoord taraftarları, aralarında ev sahibi tribünlerin de bulunduğu bölüme havai fişek attı. Yedi Cambuur taraftarı yaralandı; yanıklar, işitme kaybı ve göz yaralanmaları yaşadı.

Bergsma, pazar akşamı FC Twente ile sonunda 1-4 kaybedilen maç öncesinde, "41 yaşındaki bir adamın şu anda 70 yaşındaki birinin işitmesine sahip olduğunu ve bunun kendisini çok duygulandırdığını" söyledi.

"Cumartesi günü yedi mağdurla bir toplantı yaptık. Yaralanmaları hafif birkaç yaradan kalıcı işitme kaybına kadar değişiyor. Bu gerçekten çok ciddi."

"Soru, gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceği. Yüzde yüz garanti kimse veremez, biz de veremeyiz. Güvenliğin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacağız. Yaşananlardan ders aldık. Buna dayanarak ek önlemler alıyoruz."

Feyenoord, taraftar grubu Rotterdam Radicals'ın aksine, Kooi Stadion'daki olaylardan açık şekilde uzak durdu ve NEC (5 Eylül) ile PEC Zwolle (13 Eylül) deplasmanları olmak üzere sonraki iki dış saha maçına deplasman taraftarı götürmeme kararı aldı.

Bergsma, pazar günü Twente taraftarlarının Kooi Stadion'a alınmaması kararına da değindi. Cambuur, Feyenoord maçındaki olayları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna karar verdi ve bunun üzerine bu sert önlemi aldı.

Bergsma, "Twente taraftarlarının hayal kırıklığına uğradığını ve öfkeli olduğunu tamamen anlıyorum" dedi. "Bununla hiçbir ilgileri yok ve suç onların değildi, ama ne yazık ki bu önlenemedi."

Üst üste dördüncü yenilgi de Cambuur için önlenemedi. Eredivisie'de şu ana kadar hâlâ puansız olan tek takım durumundalar. Leeuwarden ekibi gelecek pazar Telstar deplasmanına gidecek.

Bir Feyenoord taraftarı, geçen hafta havai fişek olayında yaralanan Cambuur taraftarları için bir bağış kampanyası başlattı. Kitlesel fonlama kampanyasına şu adresten ulaşılabilir: club-meister.com/c/steun-gewonde-supporters.