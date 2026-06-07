SC Cambuur'da, kulübün finansal destekçisi Pieter Kooi'nin sert röportajının ardından kaos tam anlamıyla hüküm sürüyor

Omroep Fryslân'ın Pazar günü bildirdiğine göre, SC Cambuur'un denetim kurulu (RVC) toplu olarak istifa etti. Finansör Pieter Kooi'nin eleştirel bir röportajda sarf ettiği sözler tepki çekti ve bunun üzerine denetim kurulu bu adımı atmak zorunda kaldı.

Bu hafta başında kurulun bir üyesi olan Marc Plomp istifa etmişti. Geri kalan dört üye de şimdi istifa etmeye karar verdi. Başkan Van der Waard durumu üzücü bulduğunu belirtti, ancak denetim kurulunun şimdilik istifa etmiş olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Bunun nedeni, Kooi'nin Leeuwarder Courant gazetesinde yaptığı açıklamalardı. Kooi, bu açıklamalarda, özellikle de Frizce kulübün mali açıdan zor bir dönemden geçtiği şu anda, Cambuur'un yönetimsel bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Eleştirileri hem vakıf yönetim kuruluna hem de denetim kuruluna yönelmişti.

"Cambuur, devasa bir stadyuma sahip, abartılmış bir amatör kulübüdür. Dolayısıyla, vakıfta, denetim kurulunda ve yönetimde kaliteli insanlara ihtiyaç vardır. Değişiklik istiyorum, hayır, değişiklik talep ediyorum. Başka insanlar gelmelidir. Bu yönetim, KNVB'nin kurtarma planı için dokuz ay süreye sahipti. Dokuz ay!", diyor Kooi sert eleştirisinde.

Cambuur'un mali sorunları, kulübün büyük bir borca batmasına neden olan Kooi Stadyumu'nun inşasından da kaynaklanıyor. Bu durum, KNVB'nin Finansal Derecelendirme Sistemi'nde büyük bir yetersizlik notu ile sonuçlandı; dolayısıyla yaptırımlar ve muhtemel puan kesintileri söz konusu olabilir.

Kulüp, puan düşürülmesini önlemek için 15 Haziran'a kadar bir mali kurtarma planı sunmak zorunda. Bu plan, Kooi'nin 4,9 milyon euro değerindeki kefaletine bağlı, ancak Kooi buna katı bir şart koşuyor. "Kulübün her kademesinde yönetimsel bir yenilenme olmazsa, kefil olmam."

Genel müdür Ard de Graaf'ın bu yaz ayrılması da Kooi'nin gözünde bir diken. Ona göre, bir halef bulmak için pek acele edilmiyor. "Ard'ın müdür olarak ayrılmasının bir sebebi var, değil mi? O artık yorgun. Dolayısıyla bir halef bulmak yönetim kurulunun görevi. Ama hiçbir şey yapılmadı," diyor sert bir şekilde.

Spor açısından ise Frizler için işler yolunda gidiyor. Cambuur, bu sezon Keuken Kampioen Divisie'yi ikinci sırada bitirerek VriendenLoterij Eredivisie'ye yükselmeyi başardı.