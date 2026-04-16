SC Braga muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve Real Betis'i eleyerek Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi

SC Braga, Perşembe akşamı muhteşem bir geri dönüşle Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi. Portekiz ekibi, Sevilla'da Real Betis'i 2-4 mağlup etti; maçın başında 2-0 gerideydiler. İlk maç geçen hafta 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Yarı finalde, Perşembe günü Celta de Vigo'yu eleyen SC Freiburg rakip olacak.

Betis, maç öncesinde bir moral kazanmıştı: Isco, aylar süren ayak bileği sakatlığının ardından kadroya geri döndü. İspanyol orta saha oyuncusu doğal olarak yedek kulübesinde başladı.

Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de yer aldığı ev sahibi takım, niyetini erken belli etti. Birçok fırsat yarattı ancak Antony ve Cucho Hernández gol bulamadı. İlk adı geçen oyuncu, 13. dakikada Abde Ezzalzouli'nin ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Kısa süre sonra Ezzalzouli, Pablo Fornals'ın alçak ortasını gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi. Ezzalzouli, birkaç dakika sonra bir kontra atakta üçüncü golü bile atacak gibi göründü, ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Braga henüz pek bir şey gösterememişti, ancak devre bitmeden Portekizliler birdenbire yeniden umutlandı. Marc Bartra ve Diego Llorente'nin talihsiz bir çarpışmanın ardından yere düşmesinden birkaç saniye sonra Pau Víctor bir vole ile skoru 2-1'e getirdi.

Braga bu golden büyük bir güven aldı, çünkü ikinci yarıda her şey değişti. Carvalho bir serbest vuruşu kafayla ağlara gönderdi (2-2), Ricardo Horta ise Amrabat'ın Demir Ege Tiknaz'a yaptığı faulün ardından penaltıyı gole çevirdi: 2-3.

Betis buna bir daha cevap veremedi. Hatta, maçın bitimine 15 dakika kala Jean-Baptiste Gorby, kafayla uzaklaştırılan bir ortayı havada tek vuruşla ağlara göndererek skoru 2-4'e getirdi.