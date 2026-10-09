Werder Bremen'in büyük ölçüde kümede kalma mücadelesi içinde geçen zorlu geçen sezonunda, Marco Grüll en çok zorlanan oyunculardan biriydi. Bundesliga'da 33 maçta forma giyen Avusturyalı, sadece dört doğrudan gol katkısı üretebildi. Ekim 2025 sonundan sezonun Mayıs 2026 ortasındaki bitimine kadar olan dönemde ise, mart başında Union Berlin deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyette attığı gol Grüll'ün tek skor katkısı olarak kaldı. Hücum oyuncusu için oldukça kısır bir tablo.

Bu nedenle, yaz aylarında zaman zaman satış adayı olarak görülen Grüll'ün 2026/27 sezonuna böylesine fırtına gibi başlaması daha da şaşırtıcı. Geçen sezonki rakamlarını daha dördüncü haftada geride bıraktı bile; ligde şimdiden altı skor katkısına ulaştı (iki gol, dört asist).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav... Werder'in çıkış yapan yıldızı şu ana kadar bunların hepsini az ya da çok net şekilde gölgede bıraktı. Kabul etmek gerekir ki sezonun bu çok erken evresinde Grüll'le yarışabilen tek isim ise Michael Olise'den başkası değil. Bayern Münih'in süperstarıyla birlikte, o da altı doğrudan gol katkısına sahip (dört gol, iki asist) ve Bremenli oyuncu Bundesliga gol katkısı listesinde ilk sırayı paylaşıyor.

Werder teknik direktörü Thioune son olarak Grüll hakkında ne dedi?

"Werder Bremen'de Marco Grüll'ü daha iyi durumda hiç görmüş müydük, bilmiyorum" diyen teknik direktör Daniel Thioune, milli ara öncesindeki son maçın ardından konuştu. Grüll o karşılaşmada bir gol ve iki asistle Werder'in, FC Augsburg karşısında sahasında aldığı kritik 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan muhteşem geri dönüşünde belirleyici rol oynadı. Güzel bir driplingin ardından büyük bir kararlılıkla skoru 1-2'ye getiren isim oldu; Niclas Füllkrug'un beraberlik golü öncesindeki, epey şanslı gelişen asistinin ardından da son olarak galibiyet golünü atan Mitchell Weiser'e akıllı bir geri pas verdi.

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Gelecek maçlar BVB Bundesliga 14:30 SVW

Bu, Grüll'ün henüz sezonun başlarında iç sahadaki ikinci gala performansıydı. Eylül başında Şampiyonlar Ligi katılımcısı RB Leipzig'e karşı alınan 3-1'lik galibiyette de parlamış, bir gol ve bir asistle katkı vermişti. Werder'deki hızla yükselen konumunun yanı sıra, üstün formunun bir başka ödülünü daha aldı; on ay sonra ilk kez ve kaçırdığı Dünya Kupası'nın ardından yeniden Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı.

Üstelik o, bir milli oyuncu için pek de alışılmış olmayan bir yükseliş yolu izledi. Çünkü Grüll hiçbir zaman Avusturya'nın büyük kulüplerinden birinin altyapısında oynamadı. Werder'e 2024'teki transferinin ardından Bild'e verdiği röportajda, "13, 14 yaşlarımdayken" "bir akademiye gitme şansım vardı. Ama ben evde kalmayı tercih ettim, çünkü köyde arkadaşlarımla ve ailemle kendimi daha rahat hissediyordum" dedi. Yüksek seviyede altyapı futbolu yerine erken yaşta yetişkin futbolu oynadı, 17 yaşında Avusturya üçüncü lig ekibi TSV St. Johann'a transfer oldu ve kısa sürede ilk 11'in değişmezlerinden biri haline geldi.

Marco Grüll klasik yükseliş yolunu izlemedi

O dönem henüz profesyonel değildi; futbolu yan iş olarak sürdürüyor ve normal bir işte çalışıyordu. Önce bir spor malzemeleri satıcısında satış görevlisi olarak çalıştı, ancak "sürekli cumartesi çalışamamak bir noktadan sonra iş arkadaşlarıma karşı beni rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden postaneye geçtim." O dönemki günlük rutini şöyleydi: Sabah 7'den öğleden sonra 14'e kadar mektup dağıtmak, ardından antrenmana gitmek ve hafta sonları maçlar için izinli olmak. "Bir anda hayatında sadece futbol kaldığında, bunun kıymetini çok daha farklı anlıyorsun" diyerek, geçmişi düşünüldüğünde profesyonel futbolculuğun onun için asla sıradan bir şey haline gelemeyeceğini vurguladı.

Henüz 20 yaşına yeni basmışken ve hâlâ Avusturya üçüncü liginde oynarken, Grüll 2018/19 sezonu öncesinde profesyonel olma hayaline ulaşmak için kendine son bir şans verdi. "Ya şimdi ya hiç; yoksa başka bir şey yapardım ve belki hâlâ postanede olurdum" dedi. Ancak başardı; üçüncü ligde 17 maçta attığı 19 gollük müthiş ilk yarının ardından, 2019 başında o dönemin ikinci lig ekibi SV Ried'in ilgisini çekti. Orada da hemen çıkış yaptı ve bir buçuk yıl sonra takımıyla birlikte birinci lige yükseldi. 2021'de Avusturya'nın önde gelen kulüplerinden Rapid Wien'e transfer oldu, 2024'ten bu yana ise Werder formasını giyiyor.

Almanya birinci ligindeki düzgün geçen ilk sezonunun ve zayıf geçen son sezonunun ardından, yaz hazırlık döneminde Grüll'ün 2026/27'ye ne kadar gösterişli bir giriş yapacağı öngörülemiyordu. Hele ki Werder'de son iki yılda klasik bir joker olarak görülen, zaman zaman santrfor, zaman zaman sağda, solda ya da ikinci forvet olarak oynayan 28 yaşındaki futbolcu için hücumdaki rekabet, Eren Dinkci, Niclas Füllkrug ve Cedric Itten gibi önemli takviyelerle oldukça büyümüştü. Üstelik sezon başlangıcından önceki haftalarda da pek ikna edici değildi, ancak bu durum Grüll'ün dengesini bozmadı.

Marco Grüll'ü Werder Bremen'de öne çıkaran ne?

Augsburg maçının ardından, o karşılaşmanın adamı seçilen Grüll, "Benim, tam anlamıyla ritim bulmam gereken bir oyun tarzım var" dedi. "Bu yüzden sezon içinde performans göstermeyi tercih ederim." Grüll de son dönemde bunu gerçekten etkileyici bir şekilde yaptı; en büyük iki özelliği olan yüksek hızı ve güçle tekniği iyi harmanlayan seçkin bitiriciliği sayesinde Werder'e büyük katkı sağladı.

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Thioune kısa süre önce, "İnsan onu hep kadro oyuncusu olarak görüyor" diyerek Grüll'ün zaman zaman hafife alındığına dikkat çekti. "Çalışkan olmasına, taktiksel taleplere sadık kalmasına ve genel olarak her zaman güvenilir olmasına hep memnun olursunuz ama hiçbir futbolcu kendisi hakkında bunları duymak istemez" diyen Bremen teknik direktörü, kendisi ve ekibinin Grüll'ü biraz da şimdi girdiği bu yöne doğru ittiklerini de açıkladı: "Belki ona, sahip olduğu özellikleri artık göstermesinin de zamanı geldiğini hatırlattık" dedi Thioune.

Geçen yıl Juventus'tan tam 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve şu anda Bologna'ya kiralanan Samuel Mbangula'nın yokluğunu Bremen'de şu sıralar kimse hissetmiyor. Mbangula, Grüll'ün başlıca rakiplerinden biri olacaktı; Grüll ayrıca Thioune'un onu artık düzenli olarak sol kanattaki muhtemel en iyi pozisyonunda oynatmasından da faydalanıyor. Werder'in lisanslı takım yapılanmasından sorumlu yöneticisi Peter Niemeyer, daha yazın "Soldan içeri kat edip sağ ayağıyla vurmak onun silahı" demişti. Grüll de ardından, en iyi ihtimalle kariyerinin şimdiye kadarki en iyi sezonunun temeli olabilecek o roket gibi başlangıcı yaptı.