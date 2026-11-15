Saygı mı yoksa takdir arayışı mı: İngiltere'nin yıldızları neden Premier Lig dışına kaçıyor?

Premier Lig, futbol dünyasının en rekabetçi ve mali açıdan en güçlü organizasyonu konumunu korusa da, artık en iyi İngiliz yeteneklerin kaçınılmaz durağı olmaktan çıktı. Işıltının, milyonların ve kıyasıya rekabetin ardında, giderek artan sayıda İngiliz yıldızı ülke sınırları dışında maceralara yönelten dikkat çekici bir eğilim şekilleniyor. Bu yıldızlar farklı meydan okumalar ve belki de Premier Lig içinde yeterince bulamadıkları bir takdir arayışında.

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Harry Kane, Jude Bellingham ve Anthony Gordon: İngiltere Millî Takımı'nın saflarındaki üç önemli isim, ancak bu oyuncular İngiltere dışındaki büyük Avrupa kulüplerini temsil etmeyi tercih etti. Bu tablo, İngiliz oyuncuların profesyonellik haritasındaki açık bir dönüşümü yansıtıyor ve bu yönelimin arkasındaki gerçek nedenler ile bunun İngiliz futbolunun geleceği üzerindeki etkisi hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Peki bu durum, yeni futbol deneyimleri yaşama ve farklı tecrübeler edinme isteğiyle mi ilgili? Yoksa Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih çapındaki kulüplere transfer olmak, oyunculara kendi ülkelerinde elde ettiklerinden daha büyük bir statü ve takdir mi kazandırıyor?

İngiltere Premier Lig'in mali ve rekabetçi üstünlüğüne rağmen bu, tüm büyük yıldızları elinde tutmasını garanti etmedi; özellikle de bazı önemli isimler, kariyerlerini geliştirmek ve yeni seviyelere ulaşmak için diğer Avrupa liglerini bir fırsat olarak görmeye başladı.

Rakamlar dikkat çekici bir çelişkiyi ortaya koyuyor; Cristiano Ronaldo'nun 2008'de Ballon d'Or'u kazanmasından bu yana, İngiltere Ligi'nde oynarken bu ödülü kazanan tek isim, 2024'te İspanyol Rodri oldu. Kendi ülkesinde profesyonellik hayatını sürdürürken bu ödülü kazanan son İngiliz oyuncu ise 2001'de Michael Owen'dı.

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Bu olgu, Jadon Sancho'nun 2017'de Borussia Dortmund'a transfer olmasından bu yana hız kazandı; Sancho henüz ergenlik çağındayken İngiltere'den ayrıldı ve İngiliz yeteneklerinin Premier Lig baskısından uzakta gelişebileceğine dair en önemli örneklerden biri hâline geldi.

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Bu yönelim, İngiltere Millî Takımı'nın kadrosunda da açıkça görülüyor; hâlihazırda ülke dışında forma giyen 25 oyuncudan 7'si bu durumda olup, en önde Kane, Bellingham ve Gordon geliyor. Bu bilgi "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise bu deneyimlere bir endişe kaynağı olarak bakmıyor; aksine bunların takıma önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor, özellikle de bu üç oyuncunun Dünya Kupası'nda etkili performanslar sergilediği göz önüne alındığında.

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Tuchel şöyle dedi: "Jude Bellingham ve Harry Kane, Dünya Kupası'nda bizim için belirleyici oldular ve gelecekte de bunu sürdürmelerini engelleyecek herhangi bir sebep görmüyorum."

Ve ekledi: "Anthony'nin seviyesini yükseltmesi ve artık bu grubun üçüncü oyuncusu hâline gelmesi harika bir şey. İngiltere dışında oynamanın belirli bir önem taşıdığına şüphe yok, ama bu, Premier Lig'de forma giyen oyuncuların parlayamayacağı ve millî takım için belirleyici roller üstlenemeyeceği anlamına gelmiyor."

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Nitekim bu üçlünün golleri ve asistleri, son Dünya Kupası ve millî arası dönemlerde İngiltere Millî Takımı'nda farkı yaratan unsurlardandı. Bu da yurt dışı profesyonelliğinin millî takıma olumlu yansıyabileceği görüşünü güçlendiriyor.

İzlenen 43 oyuncu ve İngiltere Federasyonu'nun memnuniyeti

Bu olgu, A Millî Takım'ın tanınmış isimleriyle sınırlı değil; hâlihazırda çeşitli Avrupa liglerinde oynayan ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun takibinde olan yaklaşık 43 İngiliz oyuncu bulunuyor.

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Federasyonun Teknik Direktörü John McDermott, bu yayılımın İngiliz yeteneklerini geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor; özellikle de farklı futbol ortamlarında profesyonellik yapmanın, oyunculara kendi ülkelerinde mutlaka bulunmayan tecrübeler kazandırdığını belirtiyor.

McDermott, "BBC Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İngiltere dışında forma giyen bir dizi oyuncuyla konuştum; farklı liglerde, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer kıtasal turnuvalarda oynayarak çeşitli tecrübeler ediniyorlar."

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İngiltere dışında oynamanın, bazı oyunculara İngiliz müsabakalarının ayırt edici özelliği olan arka arkaya maç baskısından uzakta, fiziksel ve teknik kapasitelerini geliştirmek için daha fazla alan tanıyabileceğine işaret etti.

Ve şöyle açıkladı: "Bu oyuncular sezonda mutlaka 55 maç oynamak zorunda kalmıyor; bu da onlara fiziksel güç antrenmanlarına ve salonda çalışmaya odaklanmak için daha fazla zaman veriyor."

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Buna karşılık, İngiliz futbol liginde mücadele eden oyuncuların maç sayısının sezon boyunca 46 maça ulaşabileceğine, bunun da fikstürü yoğunlaştırdığına ve karşılaşmalar arasındaki antrenman sürelerini azalttığına değindi.

Ve ekledi: "Maçlarla dolu bir fikstür kendi başına harika bir şey, ancak bazı oyuncular için antrenman yapmak ve teknik becerileri ya da performanslarının diğer yönlerini geliştirmek için fazladan zaman kazanmak önemli bir avantaj."

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Faydalar fiziksel ve teknik yönlerle de sınırlı kalmıyor; McDermott, yeni bir ülkeye taşınmanın, özellikle kariyerlerinin erken aşamalarında, oyunculara bağımsızlık kazanma ve karakter inşa etme fırsatı verdiğini düşünüyor.

İngiliz yetkili, Tottenham'daki önceki görevi sırasında bile, alışılmış ortamdan ayrılmanın oyuncuların yeni zorluklarla yüzleşmesine yardımcı olduğu inancından hareketle bu adımı destekleyenler arasındaydı.

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Şöyle dedi: "Farklı bir soyunma odasına geçmenin ve yeni bir dil öğrenmenin, oyuncuyu uyum sağlamaya ve alışmaya iten olumlu bir baskı altına soktuğunu düşünüyorum."

Ve devam etti: "Her genç oyuncu için gelişim, teknik ve taktiksel yönlerle sınırlı kalmamalı; kültürel tecrübeler edinmeyi ve farklı ortamları tanımayı da kapsamalı. Bu deneyimler, oyuncuları konfor tuzağına düşmekten ve tekrarlayan bir rutine alışmaktan korur."

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İngiltere dışında oynamak daha fazla saygı mı kazandırıyor?

Anthony Gordon, Barcelona'ya transfer olduktan sonra, Newcastle United'da geçirdiği döneme kıyasla seviyesinin değerlendirilme biçiminde hissettiği farktan bahsederek bu tartışmayı yeniden açtı.

25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, çeşitli müsabakalarda oynadığı 15 maçta üç gol atıp beş asist yaparak Katalan kulübünde dikkat çekici bir başlangıç yaptı ve Lamine Yamal ile Raphinha gibi önemli isimleri barındıran bir takımın düzenli oyuncularından biri hâline geldi.

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Ancak Gordon'un açıklamalarında dikkat çeken şey, rakamları ya da seviyesi hakkındaki sözleri değil, İngiltere'deki deneyiminde bazı yeteneklerinin yeterince takdir edilmediğine dair hissiydi.

"ITV" kanalına verdiği bir röportajda şöyle dedi: "İngiltere'de insanların beni hızım ve pres yapma yeteneğim nedeniyle takdir ettiğini hep hissettim, ama sahip olduğum kaliteyi ve futbol zekâsını gerçekten takdir etmediler."

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Ve ekledi: "Sanırım bunu yalnızca sahayı paylaştığım oyuncular fark etti. Şu an Barcelona'da olmam ve farklı bir oyun tarzına dayanmam, bu özelliklerin daha net ortaya çıkmasını sağladı ve insanlar yalnızca hızlı bir oyuncu olmadığımı anlamaya başladı."

Gordon'un açıklamaları, İngiliz oyuncuların yurt dışında profesyonellik yapması etrafındaki tartışmanın önemli bir yönünü yansıtıyor; mesele her zaman daha büyük bir şampiyonluk ya da daha iyi bir maaş arayışıyla ilgili değil, aynı zamanda oyuncu hakkında kendi ülkesinde oluşan zihinsel imajı değiştirme isteğiyle de bağlantılı olabilir.

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Büyük bir Avrupa kulübüne transfer olmak, oyuncuyu farklı bir teknik ortama sokuyor ve ona yeni oyun tarzları, farklı özelliklere sahip teknik direktörler ve takım arkadaşlarıyla çalışma fırsatı veriyor. Bu da önceki deneyiminde aynı ilgiyi görmeyen yönleri ortaya çıkarabiliyor.

Ayrıca dünya çapındaki yıldızların yanında oynamak, oyuncuya gerek topsuz alandaki hareketinde, gerek karar alma süreçlerinde, gerekse alanları ve baskıyı yönetmede araçlarını geliştirmeyi dayatıyor ve bu da saha içindeki performansına yansıyor.

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Kieran Trippier'ın deneyimi bu fikri doğruluyor

McDermott, Gordon'un daha fazla takdir gördüğü hissinin, İngiltere'de saygı görmediği anlamına gelmediğini düşünüyor; ancak yurt dışı profesyonelliğinin oyuncuların performansına yeni boyutlar katabileceği fikrine katılıyor.

İspanyol Atletico Madrid'de bir deneyim yaşadıktan sonra İngiltere'ye dönen Kieran Trippier'ın deneyimini örnek gösterdi ve teknik kapasitelerinde açık bir gelişim gözlemlediğini vurguladı.

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Şöyle dedi: "Kieran Trippier'ın Atletico Madrid'den döndüğü zamanı hatırlıyorum; zaten iyi bir oyuncuydu, ama teknik açıdan daha isabetli hâle geldiğini fark ettim ve performansında gözle görülür bir gelişim vardı."

Ve ekledi: "Daha fazla saygı görüp görmediğinden emin değilim, ama bence amaç, ister İngiltere'de kalsınlar ister yurt dışında profesyonellik yapsınlar, tüm oyuncuların her altı ayda bir kademeli olarak gelişmesi ve performanslarına yeni bir şey katmasıdır."

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Ve devam etti: "Bu, İngiltere'de farklı oyuncuların yanında oynayarak ya da yeni müsabakalar deneyimleyerek de gerçekleşebilir, ama yurt dışına transfer olmak hiç şüphesiz bu gelişimi sağlamaya yardımcı oluyor."

Sözlerini, bu katkıyı Gordon'da ve bir dizi başka oyuncuda hissettiğine işaret ederek tamamladı; bu oyuncuların yurt dışı profesyonelliğinin ardından dört ayın sonunda oyun tarzlarına yeni boyutlar kazanmış olarak döndüklerini açıkladı.

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Bununla birlikte McDermott, gelişimin mutlaka İngiltere'den ayrılmayla bağlantılı olmadığını vurguladı ve Almanya'ya transfer olmadan önce gelişimlerinin önemli aşamalarını İngiliz futbol liginde geçiren Jarell Quansah ile Jobe Bellingham'ın deneyimlerini örnek gösterdi.

Şöyle dedi: "Başarıya ulaşmanın çeşitli yolları var ve oyuncuları geliştirmenin tek yolu olarak kabul edilebilecek sihirli bir reçete ya da tek bir güzergâh olduğunu düşünmüyorum."

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Deneyim çeşitliliği: İngiltere'nin büyük turnuvalardaki silahı

Bu mesele, İngiltere Millî Takımı'nın geçtiğimiz yaz tarihinde yalnızca üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline ulaşmasının ardından, uluslararası turnuvalarda daha büyük başarılar elde etme hedefleri ışığında ek bir önem kazanıyor.

McDermott'a, yurt dışında daha fazla İngiliz oyuncunun bulunmasının millî takımın oyun tarzını ve büyük müsabakalardaki performansını geliştirmesine yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda, bunu reddetmedi; ancak aynı zamanda ülke içinde forma giyen yeteneklerin değerini küçümsemeyi de reddetti.

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Premier Lig'de İngiltere'yi temsil etmeye uygun oyuncuların oranının %26 ile %27 arasında olduğunu açıkladı ve Premier Lig kulüpleriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ile kıtasal turnuvalarda rekabet edebilecek kapasiteye sahip 40 ile 50 arası İngiliz oyuncu bulunduğuna işaret etti.

Şöyle dedi: "Elbette daha fazla yükselen oyuncu görmeyi arzuluyoruz, ama yerli yeteneklerin değeri küçümsenmemeli. En yüksek Avrupa seviyelerinde rekabet edebilecek çok sayıda oyuncumuz var."

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İngiliz yetkili, gerçek zorluğun, oyuncuların ister İngiltere'de ister İspanya, Almanya ve İtalya'da edindiği farklı tecrübelerden yararlanmak ve bu çeşitliliği millî takım içinde kolektif bir güce dönüştürmek olduğunu düşünüyor.

Ve ekledi: "Farklı kültürel tecrübeler ve çeşitli futbol tarzlarına maruz kalmak son derece harika bir şey, ancak teknik direktörün sorumluluğu, bu oyuncular arasındaki doğru karışımı bulmaktır."

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Ve devam etti: "İngiltere'de gelişen oyuncularımız var, bir de İspanya, Almanya ve İtalya'da deneyim yaşayanlar. Bu, çeşitli ve tecrübe açısından zengin bir grup; oyuncular millî takımda bir araya geldiğinde tüm bu unsurlardan yararlanmak gerekiyor."

Gordon ve Kane: Deneyimin başarısına dair en belirgin kanıt

Gordon'un Barcelona deneyimi, dünyanın en büyük kulüplerinden birine yapılan bir transferden ibaret değildi; hızla farklı bir futbol ortamında kapasitelerini kanıtlama fırsatına dönüştü ve bu, İngiltere Millî Takımı'ndaki varlığına da yansıdı.

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Dünya Kupası'nda kanat oyuncusu etkili bir rol oynadı; son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta Harry Kane'in iki golüne asist yaptı, son 16 turunda Meksika'yı mağlup ettikleri karşılaşmada bir penaltıya neden oldu ve ardından Arjantin'e karşı oynanan yarı finalde İngiltere'nin öne geçtiği golü attı.

Bu katkılar, millî takımdaki konumunu güçlendirdi ve başta Harry Kane olmak üzere takım arkadaşlarının övgüsünü kazanmasını sağladı. Kane, Gordon'un gerek Barcelona'da gerekse İngiltere Millî Takımı'nda en yüksek seviyelerde oynamaya layık olduğunu kanıtladığını vurguladı.

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İngiltere kaptanı ayrıca genç kanat oyuncusunun temel ve etkili unsurlardan biri olmaktan keyif aldığına, bunun da ona gelişmeyi sürdürmek için ek bir güven verdiğine işaret etti.

Leeds ve İngiltere Millî Takımı forveti Dominic Calvert-Lewin ise kendi ülkesinden oyuncuların büyük Avrupa kulüplerinde bulunmasının İngiliz futbolu için gerçek bir kazanç olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Şöyle dedi: "Bence bu harika bir şey. Birinci sınıf İngiliz oyuncuların büyük Avrupa kulüplerinde bulunması, İngiliz futbolu ve millî takım için son derece olumlu bir durum."

Ve ekledi: "Bu oyuncular, yurt dışı deneyimlerinden çeşitli tecrübeler ediniyor ve bunları gruba taşıyor. Özgüvenlerinin arttığı ve seviyelerinin geliştiği açıkça görülüyor; bu da son derece olumlu bir şey."

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Sonuç olarak, İngiliz yıldızların yurt dışına transferi artık yeni bir meydan okuma arayan bir oyuncunun kariyerinde bireysel bir macera ya da istisnai bir adım olmaktan çıkmış görünüyor; aksine teknik, kültürel ve psikolojik potansiyel faydalar taşıyan bir yönelim hâline geldi.

Potansiyelini sergilemek için daha fazla alan arayan, farklı tecrübeler edinmek isteyen ve Avrupa'nın büyükleriyle rekabet etmeyi arzulayan oyuncular arasında motivasyonlar çeşitleniyor; ancak sonuç, İngiltere Millî Takımı'nın yararına olabilir.

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Belki de mesele, İngiltere Ligi'nin artık yıldız üretemiyor olması değil; daha çok İngiliz yeteneğinin gelişim fırsatlarını birden fazla yerde aramaya başlaması ve zirveye giden yolun artık mutlaka yalnızca Premier Lig'den geçmemesidir.