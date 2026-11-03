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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Savunmanın ağır topu geri döndü! Arsenal, William Saliba'ya yeniden kavuşurken Arteta'ya sakatlık cephesinden tam zamanında müjde geldi

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William Saliba'nın resmen A takım antrenmanlarına dönmesi, yılbaşı dönemi öncesinde Arsenal'e büyük moral verdi. Dünya Kupası'ndan bu yana sahalardan uzak kalan Fransız millî futbolcu, Arsenal Premier League'deki liderliğini korumaya çalışırken yeniden takıma katıldı.

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Fransız devinin dönüşü

Arteta, Avrupa'daki çoğu teknik direktörün hayalini kuracağı türden bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Fransa'nın Dünya Kupası serüveni sırasında yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Saliba, sonunda yeniden seçenekler arasına girdi. 25 yaşındaki oyuncu, Arsenal'ın geçen sezon lig şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişine son veren kadrosunun temel taşlarından biriydi. İyileşmesi, kulübün sağlık ekibi için de önemli bir dönüm noktası. Arsenal, onun yokluğunda son derece iyi bir performans sergilemiş olsa da üst üste dört kez PFA Yılın Takımı'na seçilen bir oyuncunun dönüşü rakipleri için korkutucu bir ihtimal.

Saliba'nın iyileşme süreci, uzmanlara danışılmasını ve ameliyata gerek bırakmayan titiz bir rehabilitasyon programını içeren hassas bir süreç oldu. Haftalarca bireysel çalışmalar yaptıktan sonra yeniden takımla antrenmanlara başlaması tam zamanında gerçekleşti. BBC Sport'a göre Saliba, Slavia ile oynanacak bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı için Arsenal'ın deplasmana gidecek kadrosunda yer alıyor. Bu da savunmacının yeniden resmi maçlarda oynayabilecek duruma yaklaştığını gösteriyor ve fikstür sıkışmaya başlarken Arteta'ya üst düzey bir savunma seçeneği sunuyor.

Konsa iz bırakıyor

Saliba kenardan izlerken yazın takıma katılan Ezri Konsa, boşluğu doldurmakla kalmadı; hatta vazgeçilmez hâle geldiği söylenebilir. Aston Villa'dan 55 milyon sterlinlik bir anlaşmayla transfer edilen İngiltere millî oyuncusu, Kuzey Londra'daki yeni ortamına hiç zorlanmadan uyum sağladı. Gabriel Magalhaes ile birlikte oynayan Konsa, ilk dokuz maçında yalnızca beş gol yiyen savunma hattının önemli bir parçası oldu. Savunmadaki bu sağlamlık, Arsenal'ın yeniden puan tablosunun zirvesine çıkmasını sağladı ve yaz dönemindeki transfer stratejisinin ne kadar isabetli uygulandığını gösterdi.

Teknik direktör, eski Aston Villa oyuncusunun uyum sağlama biçimini BBC Sport'a yaptığı açıklamada “inanılmaz” olarak nitelendirdi. Konsa, Midlands bölgesindeki döneminde 286 maça çıkmış ve Avrupa Ligi zaferi yaşamış olmanın getirdiği zengin deneyimle Londra'ya geldi. Fiziksel gücü ve hızı, özellikle Anfield'da Liverpool'a karşı kazanılan tarihî maçtaki üstün performansının ardından Emirates taraftarlarının beğenisini kısa sürede kazandı.

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Arteta'nın önündeki ikilem, bazı yorumcuların şimdiden dünya futbolunun en iyisi olarak nitelendirdiği savunma ortaklığını bozup bozmamak ya da Konsa ile Saliba'yı aynı ilk 11'de oynatmanın bir yolunu bulmak.

Taktiksel esneklik ve önlerindeki yol

Arteta için olası çözümlerden biri, Konsa'yı İngiltere millî takımındaki görevlerinden aşina olduğu sağ bek pozisyonuna çekmek. Böylece Saliba, savunmanın merkezinde Gabriel ile övgü toplayan ortaklığını yeniden kurabilir. Ben White ve Jurrien Timber da kanatlarda forma süresi için mücadele ederken Arsenal'ın sahip olduğu kadro derinliği şu anda en üst ligde rakipsiz. Bu geniş seçenek yelpazesi, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi ve FA Cup dâhil birden fazla kulvarda mücadele etmeye hazır olmasını sağlıyor.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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