William Saliba'nın resmen A takım antrenmanlarına dönmesi, yılbaşı dönemi öncesinde Arsenal'e büyük moral verdi. Dünya Kupası'ndan bu yana sahalardan uzak kalan Fransız millî futbolcu, Arsenal Premier League'deki liderliğini korumaya çalışırken yeniden takıma katıldı.

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Fransız devinin dönüşü

Arteta, Avrupa'daki çoğu teknik direktörün hayalini kuracağı türden bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Fransa'nın Dünya Kupası serüveni sırasında yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Saliba, sonunda yeniden seçenekler arasına girdi. 25 yaşındaki oyuncu, Arsenal'ın geçen sezon lig şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişine son veren kadrosunun temel taşlarından biriydi. İyileşmesi, kulübün sağlık ekibi için de önemli bir dönüm noktası. Arsenal, onun yokluğunda son derece iyi bir performans sergilemiş olsa da üst üste dört kez PFA Yılın Takımı'na seçilen bir oyuncunun dönüşü rakipleri için korkutucu bir ihtimal.

Saliba'nın iyileşme süreci, uzmanlara danışılmasını ve ameliyata gerek bırakmayan titiz bir rehabilitasyon programını içeren hassas bir süreç oldu. Haftalarca bireysel çalışmalar yaptıktan sonra yeniden takımla antrenmanlara başlaması tam zamanında gerçekleşti. BBC Sport'a göre Saliba, Slavia ile oynanacak bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı için Arsenal'ın deplasmana gidecek kadrosunda yer alıyor. Bu da savunmacının yeniden resmi maçlarda oynayabilecek duruma yaklaştığını gösteriyor ve fikstür sıkışmaya başlarken Arteta'ya üst düzey bir savunma seçeneği sunuyor.

Konsa iz bırakıyor

Saliba kenardan izlerken yazın takıma katılan Ezri Konsa, boşluğu doldurmakla kalmadı; hatta vazgeçilmez hâle geldiği söylenebilir. Aston Villa'dan 55 milyon sterlinlik bir anlaşmayla transfer edilen İngiltere millî oyuncusu, Kuzey Londra'daki yeni ortamına hiç zorlanmadan uyum sağladı. Gabriel Magalhaes ile birlikte oynayan Konsa, ilk dokuz maçında yalnızca beş gol yiyen savunma hattının önemli bir parçası oldu. Savunmadaki bu sağlamlık, Arsenal'ın yeniden puan tablosunun zirvesine çıkmasını sağladı ve yaz dönemindeki transfer stratejisinin ne kadar isabetli uygulandığını gösterdi.

Teknik direktör, eski Aston Villa oyuncusunun uyum sağlama biçimini BBC Sport'a yaptığı açıklamada “inanılmaz” olarak nitelendirdi. Konsa, Midlands bölgesindeki döneminde 286 maça çıkmış ve Avrupa Ligi zaferi yaşamış olmanın getirdiği zengin deneyimle Londra'ya geldi. Fiziksel gücü ve hızı, özellikle Anfield'da Liverpool'a karşı kazanılan tarihî maçtaki üstün performansının ardından Emirates taraftarlarının beğenisini kısa sürede kazandı.

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Arteta'nın önündeki ikilem, bazı yorumcuların şimdiden dünya futbolunun en iyisi olarak nitelendirdiği savunma ortaklığını bozup bozmamak ya da Konsa ile Saliba'yı aynı ilk 11'de oynatmanın bir yolunu bulmak.

Taktiksel esneklik ve önlerindeki yol

Arteta için olası çözümlerden biri, Konsa'yı İngiltere millî takımındaki görevlerinden aşina olduğu sağ bek pozisyonuna çekmek. Böylece Saliba, savunmanın merkezinde Gabriel ile övgü toplayan ortaklığını yeniden kurabilir. Ben White ve Jurrien Timber da kanatlarda forma süresi için mücadele ederken Arsenal'ın sahip olduğu kadro derinliği şu anda en üst ligde rakipsiz. Bu geniş seçenek yelpazesi, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi ve FA Cup dâhil birden fazla kulvarda mücadele etmeye hazır olmasını sağlıyor.