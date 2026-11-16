Savunmada alarm! Jacquet, Türkiye karşısındaki son dakika korkusunun ardından Fransa’yı uyardı

Fransa savunmacısı Jeremy Jacquet, çeyrek finale yükselmelerine rağmen savunmada konsantrasyonlarını artırmaları gerektiğini kabul etti. Jacquet, Ibrahima Konate ile oluşturduğu savunma ikilisini değerlendirdi ve eleme turlarında güçlü rakiplerle olası eşleşmelere değindi.

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San Siro’daki hayal kırıklığının ardından toparlanma

Fransa, İtalya’ya 3-1 yenilmesinin ardından Bordeaux’da Türkiye’yi 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu’nu lider bitirdi. Zinedine Zidane’ın takımı, Emirhan Topcu’nun kendi kalesine attığı gol ve Eli Junior Kroupi’nin golüyle maçın büyük bölümünü kontrol etti. Ancak Abdulkerim Bardakci’nin son bölümdeki kafa golü, ev sahibi ekibin maçı gol yemeden tamamlama fırsatını kaçırmasına neden oldu.

Eleme turlarındaki hedefler

Maçın ardından konuşan Jacquet, turnuvada son sekize kalırken Fransa’nın hedefini yüksek tuttuğunu açıkça belirtti.

"Hedefimiz mümkün olduğunca ileri gitmek. Çeyrek finalde İspanya ile karşılaşmamız gerekirse sorun değil. İlk hedefimize ulaştık," dedi Jacquet, TF1’e.

"İtalya maçından sonra Fransız taraftarlara bunun yalnızca küçük bir hata olduğunu göstermek istedik."

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Savunmadaki iletişim ve hatalar

Jacquet, yeni taktik talimatlara uyum sağlamanın ve Ibrahima Konate ile ilk kez stoper ikilisi oluşturmanın maç içinde bazı düzenlemeler gerektirdiğini kabul etti.

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"Savunmadaki sorunlar mı? Ibou [Konate] ile ilk kez oynadım. Yeni talimatlar var ve alışılmış oyun düzenimiz henüz tam oturmadı. Birkaç etkenin birleşimi," diye açıkladı Jacquet.

"Teknik direktörümüz devre arasında, topu kaybettiğimizde yeterince agresif olmadığımızı düşündüğünü söyledi. Bence bunu iyi düzelttik."

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Son bölümde yenilen gol

Türkiye’nin son bölümde attığı gole değinen Jacquet, uzatma dakikalarında adam paylaşımında yaşanan aksaklıktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Attıkları golde onun tamamen yalnız kalması normal değil. Ben kendi adamımı tutuyorum. Arkasında kimseyi görmüyorum ama topu ağlarda görüyorum," diye kabul etti Jacquet.

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"Bunları geliştirmemiz gerekiyor." Fransa, mart ayındaki çeyrek finallerden önce bu eksikleri gidermek için önündeki ayları değerlendirecek.