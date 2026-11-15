Fransa millî takımının orta saha oyuncusu Lucas Da Cunha, Zinedine Zidane tarafından ön libero rolünde görevlendirilmesinin ardından savunma yönünü hâlâ geliştirmesi gerektiğini kabul etti. Como kaptanı, Fransa’nın Türkiye ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde millî takımdaki hızlı yükselişini anlattı.

Reklam

Lucas Da Cunha, Fransa'daki sürpriz rolünü benimsiyor

Como kaptanı Lucas Da Cunha, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane yönetiminde kısa sürede sürpriz bir çıkış yaptı. Savunmanın önünde görev verilen 25 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde dikkat çekti.

İtalya'ya karşı alınan kıl payı yenilginin ardından Zidane'ın takımı, Bordeaux'da Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Fransa'nın turu geçmeyi hedeflediği maçta Da Cunha'nın önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Zorlu ön libero rolüne uyum sağlıyor

Kulüp düzeyinde Cesc Fabregas yönetiminde genellikle daha ileride oynayan Da Cunha, Fransa orta sahasında savunmanın önünde görev yapmanın fiziksel ve taktiksel açıdan tamamen farklı bir yaklaşım gerektirdiğini kabul etti.

Da Cunha, “Como'da farklı bir rolüm olduğu doğru; orada daha ileride oynuyorum. Burada savunmanın önündeyim. Kulüp takımımda olduğu kadar ileri çıkmam gerekmiyor ama iki mevkide de oynamayı seviyorum” dedi.

Reklam Reklam

“Bu ön libero rolü benim için yeni. Çok fazla savunma çalışması gerektiriyor ve fiziksel açıdan bir canavar değilim. Topu geri kazanmam gerekiyor ve savunma yönümü hâlâ geliştirebilirim.”

Related Topics

Gelecek maçlar FRA UEFA Nations League A 14:45 TUR

Cesc Fabregas ve Zinedine Zidane'ın etkisi

Da Cunha, millî takım futbolunun taktiksel gerekliliklerine hazırlanmasında Fabregas yönetiminde kulüp düzeyinde kaydettiği gelişimin payı olduğunu söyledi. İtalya'ya transferinden bu yana Rennes'in eski genç oyuncusu, kanat oyunculuğundan çok yönlü bir merkez orta saha oyunculuğuna geçiş yaptı.

Como kaptanı, eylül ayında A millî takıma ilk kez çağrılmasının ardından Zidane'dan gördüğü kişisel desteği de vurguladı. Da Cunha, “Orada boşuna bulunmadığımı hissettirdi. Beni tanımak için benimle çok konuştu, ilişkimiz çok iyi” dedi.

Reklam

Türkiye maçı öncesinde kaptan Kylian Mbappe hakkında da konuşan orta saha oyuncusu, “İyi durumda ve kendini bize tamamen adadığını hissedebiliyoruz. Hepimiz gibi o da maç öncesinde kendine güveniyor” diye ekledi.

Türkiye ile kritik maça hazırlanıyor

Fransa, pazar akşamı Stade Atlantique'te oynanacak karşılaşmaya, San Siro'daki yenilginin ardından toparlanmak ve çeyrek finale yükselmek için galibiyetin şart olduğunu bilerek çıkacak.

Reklam

Zidane, göreve geldiğinden bu yana aldığı ilk yenilginin ardından sakinliğini koruyup takımın tamamen maça odaklandığını ve endişeli olmadığını söylese de Fransa üzerindeki baskı sürüyor.

Da Cunha'nın savunmanın önünde, Mbappe'nin ise hücumda görev almasıyla Fransa, grup aşamasını iyi bir sonuçla tamamlamaya hazır.