Manchester United'ın, zor günler geçiren Lisandro Martinez'in yerine geçebilecek bir isim olarak AC Milan'ın stoperi Koni De Winter'ı belirlediği öne sürülüyor. Manchester United, ocak ayında kolay gol yiyen savunmasını düzeltmeye çalışırken çok yönlü Belçikalı millî futbolcuyu kadrosuna katmak için Premier League'deki rakipleriyle sıkı bir rekabete girecek.

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Savunmaya takviye gerekiyor

United'ın savunmada giderek büyüyen sorunlarına çözüm ararken Milan stoperi De Winter'ı takip ettiği, Caught Offisde tarafından bildirildi. Manchester United sezona kötü bir başlangıç yaptı ve şu anda Premier League'de düşme hattında yer alıyor.

Savunmada büyük açıklar veren United, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı yalnızca 14 maçta tam 26 gol yedi. Bu kötü savunma performansı, kulüp yönetimini ocak ayı transfer döneminde takıma hemen katkı sağlayabilecek etkili takviyeler aramaya yöneltti.

Martinez bu sezon form bulmakta ciddi şekilde zorlandı ve kısa süre önce kulübün transfer stratejisini kamuoyu önünde eleştirdi. Bu nedenle Arjantinli millî oyuncunun 2027'ye kadar takımdan ayrılması bekleniyor. Bu durum, savunmanın merkezinde uzun yıllar görev yapabilecek kaliteli bir halef bulma ihtiyacını daha da acil hâle getirdi.

De Winter aranan profile uyuyor

De Winter, Milan savunmasının kilit isimlerinden biri hâline gelmesinin ardından kısa sürede öncelikli hedefler arasına girdi. 24 yaşındaki oyuncu, Genoa'dan San Siro'ya ancak 2025'te geldi ancak bu sezon Milan A takımıyla şimdiden 14 maça çıktı.

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1,91 metre boyundaki Belçikalı millî oyuncu, İngiliz futbolunda başarılı olmasını sağlayacağı düşünülen fiziksel özelliklere sahip. Daha önce sağ bekte ve hatta ön liberoda da rahatlıkla görev yapmış olması, taktiksel çok yönlülüğünü daha da değerli kılıyor.

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Avrupa genelinde itibarı hızla artsa da haberler, De Winter'ın İtalya'dan ayrılmak için aktif bir çaba göstermediğine işaret ediyor. Milan, güçlü savunmacıyı uzun vadeli projesinin temel parçalarından biri olarak görmeye devam ediyor ve onun düşük bir bedelle ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek.

Premier League'de çetin rekabet

Manchester United, Milan'ın resmî teklifleri değerlendirmeye karar vermesi hâlinde De Winter'ı kadrosuna katmak için büyük bir rekabetle karşılaşacağının farkında. Şu anda yaklaşık 21,4 milyon sterlin (25 milyon avro) değer biçilen yetenekli savunmacı, mali gücü yüksek birçok İngiliz kulübü için oldukça cazip bir seçenek.

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Aynı habere göre Liverpool ve Chelsea de Belçikalı oyuncunun İtalya'daki hızlı gelişimini çok yakından takip ediyor. İki büyük kulüp de genç ve çok yönlü savunma oyuncuları arıyor. Bu nedenle olası bir kış transferi yarışında United'a rakip olabilirler.

Oyuncuya ilginin giderek arttığını gösteren Premier League kulüpleri listesi bununla sınırlı değil. Newcastle United, Tottenham, Leeds United ve Brentford'un da son haftalarda Serie A'da forma giyen oyuncuyu izlemek üzere resmî gözlemciler gönderdiği bildiriliyor.

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Odak Aston Villa maçına çevrildi

United'ın şimdilik ocak ayı transfer planlarını bir kenara bırakıp hafta sonu oynayacağı kritik lig maçına hazırlanması gerekiyor. Pazar öğleden sonra Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırlayacak takımın Premier League'de üç puana büyük ihtiyacı var.

Kulübün transfer ekibi, önümüzdeki haftalarda De Winter'ın performansını çok yakından izlemeyi sürdürecek. Kış transfer dönemi yılın başında resmen açıldığında Milan'a kısa süre içinde resmî bir teklif yapılabilir.