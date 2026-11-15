Mauricio Pochettino kariyerinin en zorlu meydan okumalarından birine hazırlanırken, Arjantinli teknik adamın Manchester United ile yeni projesinin ana hatlarını çizmeye şimdiden başladığı görülüyor. Pochettino, art arda gelen savunma krizleriyle boğuşan ve alışıldık görüntüsünden uzaklaşan takımı kurtarma çabasıyla, savunma hattını güçlendirmeyi önceliklerinin başına koyuyor.

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Buna göre "Sky Sports" ağının "The Telegraph" gazetesinden aktardığı haberde, Fulham'ın savunmacısı Calvin Bassey'in adı, Pochettino'nun önümüzdeki kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öncelikli hedeflerin başında yer aldı. Bu adım, beklenen teknik adamın Manchester United'ın bu sezonki en belirgin zaafiyetlerinden birini gidermek istediğini yansıtıyor.

Nijerya milli takımının savunmacısı, Manchester United'ın hesaplarında büyük bir değer görüyor. Fiziksel yetenekleri ve birebir mücadelelerdeki becerileri sayesinde savunmanın göbeğini güçlendirmek için uygun bir seçenek olarak öne çıkarken, sol bek mevkisinde de görev yapabilme özelliği ek bir avantaj oluşturuyor.

Bu çok yönlülüğün önemi, United'ın sol kanatta yaşadığı sıkıntılar, özellikle de Luke Shaw'ın başına gelen sakatlıklar göz önüne alındığında daha da artıyor. Birden fazla mevkide çözüm sunabilecek bir oyuncuyla anlaşmak, yeni teknik ekip için muhtemel bir öncelik haline geliyor.

26 yaşındaki Bassey'in cazibesi yalnızca teknik yetenekleriyle sınırlı kalmıyor; sözleşme durumuna da uzanıyor. Zira Fulham ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve 12 ay daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde bulunuyor.

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Bu durum, Manchester United'a transferi bitirmek adına harekete geçme fırsatı verebilir; ancak müzakereler, Fulham'ın önemli savunma elemanlarından birini sezon ortasında elden çıkarma konusundaki tutumuna bağlı kalacak.

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Fulham'ın savunmacısına duyulan ilgi, son derece hassas bir zamanda geliyor. United'ın aldığı sonuçlar, savunma düzenindeki bariz kırılganlığı gözler önüne sererken, takımın yüksek oranlarda gol yemesine ve sahada istikrar sağlamakta büyük zorluk çekmesine yol açtı.

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Manchester United'dan daha fazla gol yiyen yalnızca bir takım var. United'ın kalesi çeşitli kulvarlarda 30 kez havalandı ve bu rakam, Pochettino'yu bekleyen işin büyüklüğünü yansıtıyor.

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Pochettino'nun görevi Liverpool maçıyla başlıyor

54 yaşındaki Pochettino'nun önümüzdeki dönemde Manchester United'ın başına geçmesi bekleniyor. Milli ara sonrası, bu ay 22 Kasım'da Liverpool ile oynanacak olan beklenen karşılaşma, teknik adamın takımı doğru yola sokma becerisi için erken bir sınav olacak.

Manchester United yönetimi, sezona yaptığı felaket başlangıcın ardından eski teknik direktör Michael Carrick'i görevden alma kararı almıştı. Takım, Premier Lig'in ilk on haftasında yalnızca bir galibiyet elde etmiş ve 8 puanla küme düşme bölgesi mevkilerinden biri olan on sekizinci sıraya gerilemişti.

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Kriz yalnızca yerel düzeyde değildi; takım, Şampiyonlar Ligi'nde de zorluklarla karşılaştı. İki galibiyet alıp iki yenilgi yaşadıktan sonra lig aşamasında 6 puanla on yedinci sırada yer alıyor.

United, Avrupa yolculuğuna Azerbaycan takımı Qarabağ karşısında 4-0'lık geniş çaplı bir galibiyetle başladı. Ancak Atletico Madrid karşısında karşılıksız iki golle yenildi, ardından Como karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı; dördüncü haftada ise Roma'yı 3-2 yenerek heyecanlı bir galibiyetle dengesini yeniden kazandı.

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Bu galibiyete rağmen takımın durumu hâlâ içini rahatlatmaktan uzak. Zira bir sonraki aşamaya kalmaya imkân tanıyan güvenli bölgenin son sırası olan yirmi beşinci sıradan yalnızca iki puan önde bulunuyor.

Manchester United'ı zorlu sınavlar bekliyor. 25 Kasım'da Sporting Lizbon maçıyla başlayıp, ardından Leipzig, Bayern Münih ve Villarreal karşılaşmalarından oluşan bir seri geliyor.

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Sezonu kurtarma yarışı ile takımı yeniden inşa etme arasında, Pochettino görevinin yalnızca oyun tarzını değiştirmek ya da oyuncuların güvenini geri kazanmakla başlamayacağının farkında görünüyor; görevi, Manchester United'ın peşini bırakmayan bir kâbusa dönüşen savunma aksaklığını gidermekle başlayacak ve Calvin Bassey belki de bu yoldaki ilk adımı olacak.