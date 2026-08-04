Bir İspanyol basın raporu, Real Madrid oyuncusu Faslı Brahim Diaz'ı övürken, aynı zamanda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fas yıldızının geleceğine ilişkin kararını da açıkladı.

"AS" gazetesi şunları yazdı: "Geliyor, kabulleniyor, mücadele ediyor, ardından yeniden ayağa kalkıyor. Her yaz durum böyle. Bu, Brahim Diaz'ın sezondan sezona tekrarlanan rutini. Rekabetin sürekli olarak daha da kızıştığı bir tablo yaratan o rutin. Ama bu onun enerjisini tüketmiyor; aksine her yeni başlangıçla sakin bir şekilde, gün gün başa çıkmasını sağlıyor."

Gazete şöyle devam etti: "Kendisini vazgeçilmez bir oyuncu yapacak bir rol kazanmaya ya da geri kazanmaya her zaman çabalıyor. Bu görev, bir kez daha, dün başladı. Fas'ı Dünya Kupası yarı finalinde Fransa karşısında eleyen o 2-0'lık yenilgiden 25 gün sonra Valdebebas'a dönüşüyle birlikte."

Gazete şu ifadeleri kullandı: "Beklentiyle dolu fısıltılar arasında Vinicius'un günüydü. Bernardo Silva'nın ilk kez sahaya çıkışı. Bir de Diaz'ın sahaya çıkışı. Dahası, aynı zamanda yirmi yedinci yaş gününü de kutladı."

Ve sürdürdü: "İlk olarak, antrenman tesisine yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki Blue Sanitas'ta bir sağlık kontrolü. Ardından sahaya yöneldi. Defalarca tekrarlanan o kişisel gününe."

"AS" şöyle tamamladı: "Antrenmanlara kibirle değil, özgüvenle katıldı. Hem kendine olan güveninden doğan bir güven, hem de başkalarının onda oluşturduğu bir güven. Geçen sezon, Xabi Alonso döneminin başlangıcıyla birlikte, sözleşmesini en az 2030 yılına kadar uzatma konusunda kendisiyle anlaşmaya varan kulüpten gelen bir güven. Bu resmi olmayan anlaşmaya resmiyet kazandırmak için geriye yalnızca resmi açıklama kaldı."

Ve ekledi: "Bu his değişmedi. Bu nedenle, durumuyla ilgili tüm o sürekli ilgi meyve vermedi. İster söylendiği gibi Juventus'la, ister başka kulüplerle olsun. İki taraf da bunu istemediği için mesele hiçbir zaman ilerlemedi."

Brahim Diaz'ın Real Madrid ile geleceği

Gazete, Brahim Diaz'ın kaderini açıklayarak şunları söyledi: "Ayrılık fikri Mourinho'nun gelişiyle de ortaya çıkmadı; tam tersine. Portekizli teknik direktör onu son derece değerli bir katkı olarak görüyor. Teknik direktörün büyük önem verdiği becerilerinin çeşitliliği ve fedakârlık yapabilme yeteneği sayesinde, futbol felsefesine mükemmel şekilde uyan bir oyuncu."

Gazete devam etti: "Rekabet çetin, bu doğru. Bernardo Silva denklemin bir parçası ve yakında ona Diomande de katılacak, ancak Mourinho, oyun kurucu olarak ve kanatta olmak üzere daha merkezi mevkilerde katkı sağlamasına imkân veren çok yönlü becerileri sayesinde Brahim'e güveniyor."

Ve şunu ekledi: "Aslında Mourinho, gerek konumlanma gerekse takım içinde gelişme potansiyeli açısından onu bizzat Bernardo ile karşılaştırıyor. Geçen sezon büyük başarısını kanıtladığı gibi, ikinci forvet olarak bile oynayabilme yeteneğini de unutmamak gerekir. Bu, göreceli olarak yedek kulübesinde ötelendiği bir dönemin ardından, Arbeloa ile birlikte gerçekleşmiş ve sonrasında yeniden öne çıkan bir rol üstlenmişti."

Brahim Diaz pes etmiyor

Ve ekledi: "Fırsatlar ulaşılmaz göründüğünde pes etmedi. 194 gün içinde yalnızca dört kez ilk on birde yer almasının ardından bile, mart ve nisan ayları arasında yalnızca 29 gün içinde üst üste altı maçta ilk on birde oynadı. Bu dönemde, Mbappe olmadan bile, Real Madrid, kısa sürede altüst olacak bir sezonun en iyi dönemlerini yaşadı."

Ve şöyle bitirdi: "Bu, zorluklara ve rekabete meydan okumaya alışmış bir oyuncunun bitmek bilmeyen çabasının en son örneği; nitekim Ancelotti'yi de bu şekilde ikna etmişti, şimdi ise yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Yeni transferler geldi, ama Brahim olduğu gibi kaldı."