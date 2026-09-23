Umman Millî Takımı'nın Faslı teknik direktörü Tarık es-Sektiyui, çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda Irak Millî Takımı ile oynanan ve 1-1 sona eren heyecanlı maçın ardından, takımının Körfez Kupası "Halici 27"deki başlangıcından tam anlamıyla memnun olduğunu dile getirdi.

Umman taraftarları galibiyetle başlanmasını arzu etse de, es-Sektiyui manzarayı okurken gerçekçiydi; Irak gibi güçlü bir takım karşısında oynanan zorlu bir mücadeleden bir puanla ayrılmanın başlı başına bir kazanç olduğunu vurguladı.

Faslı teknik direktör, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularına övgü dolu bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Güzel bir ruh ve yüksek bir mücadele azmiyle sahaya çıktılar. Soyunma odasındaki ilişki mükemmelin ötesinde. Maçın zorluğuna rağmen son ana kadar mücadele ettiler ve bu grubu çalıştırdığım için gurur duyuyorum."

Es-Sektiyui, devre arasında yaşananların perde arkasını da açıklayarak şunları anlattı: "Hızlıca video görüntüleri izledik ve oyuncularla konuştum. Sahada talimatları uygulama biçimlerinden çok memnunum."

Teknik direktör, görevinin henüz başında olduğunu itiraf ederek şöyle konuştu: "Millî takımın başında yalnızca üç kamp geçirdim; bu da tüm oyuncuları eksiksiz tanımak için çok kısa bir süre."

Umman Millî Takımı'nın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ başlangıç aşamasındayız ve önümüzde büyük bir iş var, özellikle fiziksel açıdan."

Es-Sektiyui, tüm Ummanlı oyunculara net bir mesaj vererek millî takımın kapısının istisnasız herkese açık olduğunu, önceliğin ise sahada değerini kanıtlayana verileceğini vurguladı.

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Umman'ın teknik direktörü, turnuvada benimseyeceği futbol felsefesini açıklayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Her zaman kazanmak için oynuyoruz, bu bizim kültürümüz ve kimliğimiz. Kazanamıyorsak da en önemli şey üzerinde çalışıyoruz: yenilgiden kaçınmak."