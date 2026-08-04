Avrupa Futbol Federasyonu, uluslararası federasyon FIFA'nın başkanı Gianni Infantino'ya karşı muhalefet çemberini genişletme yoluna gidiyor. Uluslararası federasyonun turnuvalarına ilişkin ticari hakların özelleştirilmesi projesinin başarısız olması ve Infantino'nun geniş çaplı bir ret dalgasının ardından bu projeyi geri çekmek zorunda kalmasının yol açtığı anlaşmazlıkların tırmanmasıyla birlikte, kulüpleri ve ulusal federasyonları bir araya getirecek bir Avrupa ittifakı oluşturmayı hedefliyor.

Avrupa Futbol Federasyonu, Infantino'dan görevinden istifa etmesini talep etmiş, ayrıca protestoları tırmandırmakla ve onun görevden alınmasına yönelik bir karar oylamasına gitme çağrısı yapmakla tehdit etmişti.

İspanyol Marca gazetesinin aktardığına göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 12 Ağustos'ta Salzburg şehrinde oynanacak UEFA Süper Kupa finalinin kenarında, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda iki taraf arasında FIFA'ya karşı tutumların koordinasyonu ve mücadelenin önümüzdeki aşaması ele alınacak.

Basın raporlarında, Ceferin'in Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Kulüpler Dünya Kupası'nın gelecek edisyonunu boykot etmek şeklinde tırmandırıcı bir tutum almayı değerlendirmesi yönünde baskı uyguladığı belirtilmişti. Ancak Birlik içindeki kaynaklar, 2029 edisyonuna ilişkin mevcut bir anlaşma bulunmadığı için bu senaryonun şu an gündemde olmadığını, dolayısıyla boykottan söz etmenin henüz erken olduğunu açıkladı.

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Buna karşılık kaynaklar, özellikle 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na oyuncularının katılımı karşılığında şu ana kadar herhangi bir mali tazminat alamamalarının ardından, Avrupa kulüpleri içindeki hoşnutsuzluk halinin arttığını vurguladı. Bu konu, Avrupa Kulüpler Birliği içinde tartışma konusu haline gelmiş durumda.

UEFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkarılmasına karşı çıkan tutumunda ısrarcı; bu adımın halihazırda yoğun olan maç takvimi üzerindeki baskıyı artıracağını değerlendiriyor. Ceferin daha önce bunu açıkça eleştirmiş ve yeni turnuvaların oyuncuların ve kulüplerin dayanma gücünü aşar hale geldiğini vurgulamıştı.

Ayrıca Avrupa kulüpleri, Infantino'nun son projesinin, kendileriyle istişare edilmeden ya da önceden bir anlaşmaya varılmadan kulüplerin, yükümlülüklerinin ve oyuncularının haklarına dokunan düzenlemeler içermesiyle birlikte alışılmış kurumsal çerçeveleri aştığını düşünüyor. Oysa FIFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki ilişki, bu konuları düzenleyen ve geçerliliği 2030 yılında sona erecek bir mutabakat muhtırasına tabi. Bu muhtıra, 2029 Kulüpler Dünya Kupası edisyonunu kapsamıyor.

UEFA'nın hamlesi yalnızca kulüplerle sınırlı değil; aynı zamanda Avrupa ulusal federasyonlarının tutumlarını birleştirmek için de çalışıyor. UEFA üyesi 55 federasyonun Infantino'nun ticari modelini reddetme konusunda hemfikir olmasına rağmen, yalnızca dört federasyon FIFA başkanının yeniden seçilmesine yönelik desteğini resmen geri çekerek ek bir adım attı. Bunlar İngiltere, Galler, İsveç ve Sırbistan federasyonları olup, bu durum Avrupa futbolu içinde muhalefet cephesinin genişlediğinin bir göstergesi.