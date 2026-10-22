Barcelona’nın genç yıldızı Xavi Espart, pazar günü oynanacak ve büyük heyecanla beklenen El Clasico öncesinde tansiyonu yükseltti. Espart, Barcelona’nın Real Madrid’e karşı fiziksel bir mücadeleye hazır olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi’nde yakın zamanda yaşanan hayal kırıklığına rağmen çok yönlü genç oyuncu, takımının Camp Nou’da sahada her şeyini ortaya koyacağından emin.

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Espart'ın hızlı yükselişi ve Avrupa sahnesindeki çıkışı

Kulübünün Avrupa'da yaşadığı son hayal kırıklığına rağmen Espart, bireysel performansıyla yükselişini sürdürüyor. Barcelona'nın savunma oyuncusu, Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildikleri maçta Parc des Princes'te ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuşan genç oyuncu, A takıma yükseldiği baş döndürücü dönemi değerlendirdi. Fransa'nın başkentindeki golüyle A takımda iki gole ulaşan Espart, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki artan etkisini bir kez daha gösterdi.

Şimdi ise odağını yeniden lig mücadelesine çevirdi. Barcelona, La Liga şampiyonluk yarışı açısından kritik bir karşılaşmada pazar günü Real Madrid ile karşılaşacak. Espart, bu maçın öneminin fazlasıyla farkında.

Lahm benzetmelerine rağmen kendi yolunu çiziyor

Getty Images





Flick, genç oyuncunun taktiksel esnekliğine ve oyun zekâsına dikkat çekerek kısa süre önce Espart ile Alman futbolunun efsane ismi Philipp Lahm arasında benzerlik kurdu. Teknik direktörünün övgüsünden memnun olan Espart ise Katalonya'da kendine özgü bir iz bırakmakta kararlı.

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Espart, "Philipp Lahm ile karşılaştırılmak bir onur ama kendi kariyer yolumu çizmeye çalışıyorum," dedi. "O efsanevi bir oyuncu. Flick'in beni onunla karşılaştırması beni mutlu ediyor."

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Sahadaki çok yönlülüğüne de değinen Espart, şunları söyledi: "Sol bek, sağ bek ve orta sahada da oynayabilirim. İçe kat etmeye yatkın bir bek oyuncusuyum.

"Maça göre solda, sağda ya da daha içeride oynayabilirim. İçe kaymaya yatkın bir bek oyuncusuyum. Elbette onunla karşılaştırılmak hoşuma gidiyor, çünkü o efsanevi bir oyuncu. Flick'in bunu söylemesinden çok memnunum."

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Şampiyonlar Ligi hayalleri ve El Clasico gerçeği

Paris'te takım olarak alınan sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen altyapıdan yetişen oyuncu, Avrupa'nın en büyük sahnesinde gol atmanın öneminin farkındaydı. Bu gol, hızla çıkış sezonuna dönüşen dönemde onun için önemli bir adım oldu.

PSG'ye attığı golü anlatan Espart, "Her şey çok hızlı gelişti. Duvar pası yaptım ve fırsatı gördüğümde iki kez düşünmedim," dedi. "Bu statta, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynamak her çocuğun hayalindeki maç. İlk Şampiyonlar Ligi golüm, A takımda iki gol. Çok mutluyum, inanılmaz bir şey."

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Ancak ligdeki rekabet ön plana çıkarken kutlamalar şimdilik beklemek zorunda. Camp Nou'daki karşılaşma öncesinde Real Madrid'e sert bir mesaj gönderen Espart, "Savaş gibi olacak. Her şeyimizi ortaya koyacağız; yüzde 100'ümüzü vermeliyiz ve onlardan daha fazla puan alma şansımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz," dedi.

Camp Nou'da büyük önem taşıyan mücadele





Getty Images





Pazar günkü El Clasico, Barcelona'ya La Liga şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. PSG yenilgisinin ardından kendi sahasında Real Madrid'den puan almak, takıma büyük bir moral verecek.

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Espart için de bu maç, farklı rollere uyum sağlama becerisini sergileyebileceği bir başka büyük sahne olacak. İster kanatlarda görevlendirilsin ister içe kat ederek orta sahada oynasın, genç oyuncu iddialı sözlerini sahaya yansıtıp Flick'in takımının en büyük rakibine karşı unutulmaz bir galibiyet almasına yardımcı olmak isteyecek.