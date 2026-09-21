José Mourinho'nun Madrid derbisinin ardından söyledikleri, yalnızca bir maç yenilgisinin ardından gelen anlık bir tepki değildi; aksine, Portekizli teknik adamın kulübün pozisyonunu dışarıya taşıyan ses olarak öne çıkmasıyla, Real Madrid'in hakem dosyasında benimsediği ortak bir mesajın parçası hâline geldi. Bu durum, Atletico Madrid karşılaşmasında yaşananlar konusunda kendisi ile kurumun farklı kademeleri arasındaki tam mutabakatın bir yansımasıydı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Mourinho'nun maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki sözleri ve işaretleri, Real Madrid'in derbide görülen hakem kararlarına ilişkin tavrını yansıtıyordu ve yenilgiye karşı yalnızca anlık bir tepki değildi.

Anlaşılan kulüp, sahada ve saha dışında verilen mesajın örtüşmesi için, A takımın tavrını dile getiren temel figürün teknik adam olmasını tercih etti.

Atletico karşısında alınan yenilgi, bu mutabakatı açıkça ortaya koydu; zira maç sırasında ve sonrasında Real Madrid içinden aynı mesaj çıktı: "Hakem kararları takımı etkiledi ve onu maçın atmosferinden kopardı." Bu, Mourinho'nun maçın ardından takımının "maçtan çıkarıldığını" ve kararların "bize oynama fırsatı vermediğini" söylediğinde ifade ettiği görüştü.

Real Madrid, tavrını dile getirmek için derbinin sonunu beklemedi; kulüp daha önce, pazar sabahı, Ortiz Arias'ın maçı yönetmek üzere görevlendirilmesine, hakemin Barcelona oyuncularıyla geçmişteki uygulamalarını gerekçe göstererek itiraz ettiğini açıklamıştı.

Real Madrid'in resmî televizyon kanalı bu tavrı aktardı; bu da hakem dosyasının maç başlamadan önce kulüp içinde gündemde olduğuna ve yalnızca derbi sırasında yaşananların doğrudan bir sonucu olmadığına işaret ediyordu.

Artık kulüpten ayrı düşünülemeyen mesaj

Mourinho, mevcut dönemde Real Madrid'in tavrını dışarıya taşımada merkezî bir role sahip. "As"ta yer alan bilgilere göre kulüp, basın toplantılarında takımın tavrını dile getirmek ve kendisini ilgilendiren konular hakkında yorum yapmak söz konusu olduğunda temel referansın A takım teknik direktörü olduğu konusunda net.

Burada, Mourinho'nun Real Madrid'deki önceki döneminden dikkat çekici bir farklılık ortaya çıkıyor; o dönemde teknik adamın basın toplantılarında verdiği mesajlar, kulüp içinden çıkan diğer tavırlarla, örneğin Jorge Valdano'nun tribünlerden dile getirdikleriyle her zaman örtüşmüyordu.

Şimdiyse tablo daha net görünüyor: Mourinho konuşuyor ve kulüp farklı bir mesaj göndermiyor. İspanya Ligi'nde 7 haftanın geride kalmasının ardından, Real Madrid'in bakış açısına göre biriken hakem olayları, açıkça ilan edilmiş bir tavır gerektiren bir dosyanın parçası hâline geldi ve bu, Madrid derbisinin ardından en net biçimde ortaya çıktı.

Mesele yalnızca Mourinho'nun açıklamalarıyla sınırlı kalmadı; İspanya Federasyonu'nun daha sonra yayımladığı ses kayıtları, maçtaki tartışmalı bazı pozisyonların incelenme detaylarını ortaya koydu. Bunlar arasında Cuti Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahale ve önce verilip ardından Dean Huijsen'e kırmızı karta dönüşen penaltı yer alıyordu. Kang-in Lee'nin Valverde'ye yaptığı müdahale ise teknik adamın maçın ardından dile getirdiği durumlar arasında kaldı.

Real Madrid'in tavrı henüz belli değil

Bu dosyanın tırmanması, İspanya Federasyonu'nun Birinci ve İkinci Lig teknik direktörleriyle düzenlediği ve yarın salı günü yapılması planlanan yıllık toplantıyla aynı zamana denk geliyor.

Teknik direktörler grubunun düzenlediği toplantı, sezon başında hakemlikle ilgili kaygıların ve gözlemlerin dile getirilmesi için bir fırsat sunuyor ve Madrid derbisine eşlik eden tartışmanın ardından görüşünü ortaya koyabilecek seslerden birinin Mourinho olması bekleniyordu.

Ancak Portekizli teknik adamın toplantıya katılımı henüz kesinleşmemişti; Real Madrid ise Atletico maçındaki olayların ardından katılıma büyük bir istek göstermedi. Ayrıca rapora göre toplantı, daha önceki bazı vesilelerde olduğu gibi doğrudan hakemleri tartışmaya ayrılmayacak.