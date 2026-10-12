Real Madrid'in hakemlerle yaşadığı kriz artık sahada yapılan geçici itirazlardan ibaret değil; İspanya Futbol Federasyonu'nu endişelendiren bir açıklama savaşına ve sistematik bir stratejiye dönüştü.

Bu tırmanışın ortasında, eski uluslararası hakem Iturralde González ateşli açıklamalarla ortaya çıktı ve noktaları birleştirerek, José Mourinho'nun yönetimindeki Real Madrid teknik ekibini her maçtan önce, maç sırasında ve maçtan sonra kasıtlı olarak gergin bir atmosfer yaratmakla suçladı.

Iturralde, İspanya'nın "Cadena SER" radyosundaki analizinde şöyle konuştu: "Bu, benim dönemimde de oluyordu. Bu, Real Madrid teknik ekibinin maçlardan önce, maçlar sırasında ve sonrasında gerginlik yaratmak için izlediği bir strateji."

Hesaplanmış bir strateji

Real Madrid ile hakem komitesi arasındaki gerginlik, kulübün her hafta hakem kararlarına yönelttiği sert eleştiriler ve bunlara eşlik eden taraftar ve medya baskısı eşliğinde, eşi görülmemiş bir şekilde artıyor.

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Hâlen hakem analisti olarak görev yapan Iturralde, yaşananların tesadüf olmadığını, aksine kulübün çıkarlarına hizmet eden bir kalıp imajı yerleştirmeyi amaçlayan hesaplanmış bir çalışma olduğunu düşünüyor.

Şöyle açıkladı: "Yanlış bir anlatı yaymak ve taraftarlarını kendilerine haksızlık yapıldığına, herkesin Real Madrid'e karşı olduğuna inandırmak istiyorlar."

Eski hakem, kadroda büyük değişiklikler olmamasına rağmen Real Madrid oyuncularının davranışlarındaki değişimin geçen sezona kıyasla belirgin hâle geldiğini de ekledi.

Şöyle dedi: "Real Madrid, geçen yıl ile bu yıl arasında oyuncularında büyük değişiklikler yapmadı, ama şimdi her hata ve her taç atışına hep birlikte itiraz ediyorlar."

Ve şunu belirtti: "Ancelotti ile bu oluyordu, Xabi Alonso ve Arbeloa bunu yapmadı, ama Mourinho ile yapıyorlar. Bu konu üzerinde çalışıldı ve hazırlık yapıldı."

Gerginlik yaratmak

Iturralde, suçlamayı doğrudan Portekizli teknik direktöre yöneltmekten de çekinmedi ve onu bu psikolojik oyunun uzmanı olarak tanımladı.

Şöyle dedi: "Mourinho gerginlik yaratma konusunda profesyoneldir ve Negreira davası sonuçlanmadığı için tartışma daha da büyüyor. Clasico iki hafta sonra ve elimizde Mourinho gibi gerginlik yaratmakta profesyonel biri var. Bunu Portekiz'de, İtalya'da ve İngiltere'de de yaptı. Bu yöntemlerle oynuyor, yeni bir şey değil."

Hakem analisti, bu kasıtlı tırmanış ile beklenen Clasico'nun yaklaşmasını ve bunun İspanyol hakemliğinin dürüstlüğüne gölge düşüren, her kararın hassasiyetini artıran Negreira davasıyla ilgili tartışmanın sürmesine denk gelmesini birbirine bağladı.









Çift yönlü endişe

Öte yandan gazeteci Javier Herráez, Real Madrid'in Villarreal maçının ertesi günü hâlâ hakemliğin kendisine karşı olduğuna inandığını açıkladı; ancak aynı zamanda kulüp içinde takımın beklentilerin altında kalan teknik seviyesiyle ilgili gerçek bir endişe bulunduğuna da dikkat çekti.

Aynı bağlamda, ünlü "Carrusel" programının sunucusu Antón Meana, Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni döneminde gerçek öncelikleri konusunda şu soruyu sordu: "Mourinho buraya Real Madrid'in daha iyi futbol oynaması için geldi, ama aynı zamanda Negreira davasının her gün tartışma konusu olarak kalması için de geldi."

Meana, Portekizli teknik direktöre doğrudan bir tavsiyeyle sözlerini noktaladı: "Takımının nasıl hakemlik gördüğünden ziyade, takımının nasıl oynadığıyla daha fazla ilgilenmesi gerekiyor."







