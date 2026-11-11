Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı forvet Vinicius Junior, 2024 yılında başkent Hartum'da iki bacağını kaybeden, ardından iki protez sayesinde yeniden yürüme yeteneğine kavuşan Zahir adındaki Sudanlı çocuğa Arapça bir video mesaj gönderdi.

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Vinicius mesajında Zahir'e (13 yaşında) tam desteğini ifade etti, normal hayatına kavuşmasını ve futbol oynamaya geri dönmesini diledi; ayrıca ona Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maçlarından birine katılması ve kendisiyle bizzat tanışması için resmi bir davet gönderdi.

Vinicius mesajında şöyle dedi: "Senin hikâyeni öğrendim, son birkaç ayın senin için ne kadar zor geçtiğini biliyorum, yeni protez bacaklarından yararlanmanı, futbol oynamaya geri dönmeni ve mutluluğu bulmanı diliyorum. Bunu hak ediyorsun."

Brezilyalı yıldız şunları ekledi: "Seni Madrid'de bir maça davet etmek isterim, günü birlikte geçirebiliriz."

Vinicius'un mesajı, İngiliz yayın kuruluşu "BBC" daha önceki bir haberinde Zahir'in hikâyesini ortaya koymasının ardından geldi; çocuk bu haberde Vinicius'un en sevdiği oyuncu olduğunu belirtmiş, bu da Brezilyalı yıldızı ona kişisel bir destek mesajı kaydetmeye yöneltmişti.

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Zahir mesajı izledikten sonra şöyle dedi: "Vinicius'a onu sevdiğimi söyleyin, mesajı moralimi çok yükseltti."

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Olayın ayrıntıları 2024 yılına dayanıyor; o dönemde Zahir ve annesi Habibe, 2023'ten beri Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmaların gölgesinde Hartum'da mahsur kalmışlardı.

Geçimlerini sağlamak için sokaklarda mercimek satarken yanlarına bir insansız hava aracı düştü ve bu, Zahir'in iki bacağının da kesilmesine ve yürüme yeteneğini kaybetmesine yol açtı.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu "UNICEF"e göre, Sudan'da 17 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var; ayrıca en az 4.300 çocuğun öldüğü veya yaralandığı doğrulandı ve gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

"BBC"nin haberinin yayımlanmasının ardından, Sudan asıllı İngiliz avukat Dina Latif bir online bağış kampanyası başlattı ve Zahir'in tedavi masraflarını ve tıbbi bakımını karşılamak için 45 bin sterlin, yaklaşık 60 bin ABD doları toplamayı başardı.

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Gerekli tedavinin Sudan'da mevcut olmaması nedeniyle Zahir ve annesi, özellikle savaş sırasında pasaportlarını ve doğum belgelerini kaybetmelerinin ardından aylar süren bir planlamanın sonunda ülkeyi terk edip Kahire'ye gitmek zorunda kaldılar.

Kahire'de Zahir bir cerrahi operasyon geçirdi, ardından aylarca süren bir rehabilitasyon ve fizik tedavi programına girdi; buna ek olarak travmayı atlatmasına yardımcı olmak için psikolojik destek aldı; nihayet protez bacaklarını kullanabildi, yürüyebildi ve yeniden topa vurabildi.

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Zahir ve annesi daha sonra Hartum'a geri döndü; hikâyesinin, savaşın kalıcı engeller bıraktığı binlerce Sudanlı çocuğun çektiği acılara dikkat çeken bir örnek olması beklentisiyle.