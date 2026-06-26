Şavali havluyu fırlatıyor: Yaşananlar dayanılmaz… Alzheimer olmak istiyorum

Tunuslu yorumcu Essam El-Shawali, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Tunus ile Hollanda arasında oynanan maçı yorumlarken sinirleri bozuldu; zira "Kartaca Kartalları" Dünya Kupası tarihindeki en kötü performanslarından birini sergilemeye devam edince, Şavali'nin sinirleri çöktü. Takım, şu ana kadar 11 gol yiyerek turnuvanın en zayıf savunmasına sahip oldu; maçın ilk yarısı devam ederken skor 2-0'dı.

Bu durum karşısında Şavali sert açıklamalarda bulundu ve “Yaşananlar dayanılmaz. Tunus’un 2026 Dünya Kupası’ndaki performansını unutmamı sağlayacak hafif bir Alzheimer hastalığına yakalanmak istiyorum” dedi. Bu sözler, takımın erken elenmesi ve savunmadaki çöküşün ardından hissettiği hayal kırıklığının boyutunu şok edici bir şekilde ortaya koydu.

Tunuslu yorumcu bununla yetinmedi, yaşananlara ilişkin kendi yorumunu da sundu ve “Oyuncuların kalitesi zayıf, turnuva hazırlıkları yetersizdi ve kadro seçimine de müdahaleler oldu” diyerek, milli takımın Dünya Kupası başlamadan önce yapılan hataların bedelini ödediğini belirtti.

Şavali, “Maç süresi kaplumbağa gibi geçiyor” diyerek milli takımın sahadaki performansını takip etmenin ne kadar zor olduğuna işaret etti ve ardından taraftarlara umut dolu bir mesaj göndererek, “Takımın bir geçmişi olduğu sürece geri dönecektir” dedi.

Rani Khedira da Şavali’nin eleştirilerinden nasibini aldı. Şavali, FIFA’nın sporcu vatandaşlığını değiştirmesine onay vermesinin ardından Dünya Kupası’nın başlamasından birkaç ay önce Tunus milli takımına katılan Alman Union Berlin orta saha oyuncusunu eleştirerek, onun takıma katılmasını “büyük bir yalan” olarak nitelendirdi.

Şavali’nin sözleri, 32 yaşındaki oyuncunun, uluslararası transferinin yarattığı büyük yankıya rağmen, “Kartaca Kartalları”na katıldığından beri beklenen katkıyı sağlayamadığına işaret ediyordu; özellikle de Almanya ile eski dünya şampiyonu Sami Khedira’nın kardeşi olması nedeniyle. O, babasının Tunus kökeninden yararlanarak Tunus’u temsil etmeye karar vermeden önce Almanya’nın genç milli takımlarında forma giymişti.

Şavali, sözlerini şöyle tamamladı: “Araçlarımız eksik ve Tunus’un Dünya Kupası tarihindeki ilk kez grup aşamasında üç mağlubiyet alacağız.” Bu sözleriyle, Hollanda karşısında geride kalmaya devam eden “Kartaca Kartalları”nı takip eden olumsuz istatistiğe işaret etti.

Şavali’nin açıklamaları, Tunus spor camiasını saran öfkeyi yansıtıyor. Takımın erken elenmesiyle sonuçlanan felaket bir katılımın ardından, şu ana kadar 11 gol yiyen Tunus, 2026 Dünya Kupası’nın en zayıf savunmasına sahip takım haline geldi. Hollanda maçı ise hâlâ devam ediyor ve bu rakamın daha da artması muhtemel.