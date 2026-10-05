Salı akşamı tüm gözler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milli takımları arasında Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" finalinde oynanacak merakla beklenen karşılaşmayı izlemek üzere Cidde'deki İnma Stadı'na çevriliyor; şampiyonluğu garantiye almak için Yunan Georgios Donis ve Hırvat Zlatko Dalic'in sahaya süreceği kadro büyük bir merakla bekleniyor.

Suudi Arabistan milli takımı, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere sona ermesinin ardından Katar engelini penaltılarda 3-2 geçerek finale yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı ise Umman'ı tek golle mağlup ederek finaldeki yerini garantiledi; böylece iki takım Körfez şampiyonluğu için yeniden karşı karşıya geliyor.

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Son tahminlere göre Donis, turnuva boyunca takımın yolculuğunda belirgin bir rol oynayan Muhammed el-Uveys'e Suudi Arabistan kalesinde güvenmeye devam ediyor; özellikle kalesini gole kapalı tutmaya katkı sağlayan savunma hattı başta olmak üzere, geçmiş maçlarda yer alan asli isimler de yerini koruyor.

Gelecek maçlar KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Suudi Arabistan milli takımının maça şu kadroyla başlaması bekleniyor:

Kaleci: Muhammed el-Uveys.

Savunma: Muhammed Mahzeri, Abdülilah el-Amri, Cihad Zikri, Mutab el-Harbi.

Orta saha: Muhammed Kannu, Salih Ebu'ş-Şamat, Nasır ed-Devsari.

Hücum: Sultan Mendeş, Hemmam el-Hemmami, Firas el-Bureykan.

Diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı, "Beyazlar"ı Körfez şampiyonluğuna taşımayı hedefleyen deneyimli teknik direktörü Zlatko Dalic yönetiminde maça çıkıyor. Dalic, başta kaleci Halid İsa ve forvet Osman Camara olmak üzere farklı hatlardaki en önemli isimlerine güveniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının maça şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Kaleci: Halid İsa.

Savunma: Marcus Meloni, Alaeddin Zuheyr, Lucas Pimenta, Ruben Canedo.

Defansif orta saha: Mamadou Coulibaly, İsam Fayez.

Ofansif orta saha: Ali Salih, Luan Pereira, Guilherme Bala.

Hücum: Osman Camara.

İki takım da maça farklı hedeflerle çıkıyor; Suudi Arabistan milli takımı finalin kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde oynanmasını şampiyonluk için değerlendirmek isterken, Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı ise Umman'ı eleyip finale ulaşmasının ardından kupayı Cidde'den götürmeyi umuyor.

Maçta Donis ile Dalic arasında güçlü bir taktik mücadeleye tanık olunması bekleniyor; özellikle Suudi Arabistan milli takımının turnuvadaki dört maçında da kalesini gole kapalı tutarak finale ulaşması, Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının ise eleme usulü maçlarla başa çıkma kabiliyetini göstermesi dikkat çekiyor. Böylece final, Körfez 27'de her iki takım için de son sınav olacak.