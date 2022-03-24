Birleşik Krallık Hükümeti'nin Roman Abramovich'in mal varlığına el koymasının ardından satış süreci başlayan Chelsea'deki belirsizlik devam ederken, dünyaca ünlü Londra ekibinin bir talibi daha ortaya çıktı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Los Angeles doğumlu Suudi yatırımcı Amr Zedan, Chelsea için teklifte bulunan son kişi oldu.

47 yaşındaki yatırımcı ülkesinde enerji ve petrokimya sektöründe faaliyet gösterirken, at yarışına da yoğun bir ilgi gösteriyor. Prenses Noor Bint Asem ile evli olan Zedan'ın Ürdün'ün kraliyet ailesiyle güçlü bir bağlantısı bulunuyor.

Para Abramovich'in eline geçmeyecek

Mart ayının sonunda yeni bir sahip bulmayı uman Chelsea yönetiminin bu hedefi ise şu an için gerçekçi görünmüyor.

Bu problemin Chelsea oyuncularının dikkatini dağıtması yönündeki endişeler varlığını korurken, kulübün nakit akışı ile ilgili problemler de devam ediyor. Sürece dahil olan Birleşik Krallık Hükümeti'nin satış işlemlerine yönelik herhangi bir baskı yapması beklenmiyor ancak satış işlemindeki para akışının Roman Abramovich'e aktarılmamasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

New York Jets'in sahibi Woody Johnson'dan 2 milyar sterlinlik bir teklif alan Chelsea yönetimi, Catalina Kim liderliğindeki Güney Koreli bir konsorsiyumdan gelen 1 milyar sterlinlik hisse teklifini değerlendirirken, Londra ekibinin efsane ismi İtalyan futbol adamı Gianluca Vialli de bu konsorsiyum ile birlikte hareket ediyor.

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