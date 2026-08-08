"Sacha'nın durumu net, kulüp bunu açık şekilde iletti. Bir çözüm arıyoruz" dedi Kompany, cuma günü Hong Kong'da Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından. "Ama sonuçta onun antrenman yapma ve oynama biçimi beni etkiliyor. Elinden gelen her şeyi veriyor. Bir profesyonel futbolcudan beklenen de elbette budur. Ama onun durumunda olup bunu yapamayan çok oyuncu gördüm."

Tıpkı kiralıktan dönen diğer iki isim Joao Palhinha ve Bryan Zaragoza gibi Boey'nin de bu transfer döneminde mutlaka Bayern Münih'ten ayrılması isteniyor. "Bu üçü için Bayern Münih'te bir gelecek olmayacak" diye vurgulamıştı sportif direktör Max Eberl temmuz ayı sonunda. "Eğer biri burada kalmaya karar verirse, onun için işlerin nispeten sert ve karmaşık olması söz konusu olacak, çünkü büyük bir rol oynamayacak."

Boey, Ocak 2024'te 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer oldu, ancak sonraki iki yılda kendisinden beklenenleri karşılayamadı. Fransız oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında eski kulübü Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi, ancak ardından kalıcı transfer gerçekleşmedi.

Bayern Münih'in Sacha Boey için 15 milyon euro istediği iddia ediliyor

İddiaya göre Münih ekibi Boey için 15 milyon euro talep ediyor, bu rakamın da Premier League'deki mevcut talipleri şu ana kadar geri adım attırdığı belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda Boey'nin adı Fransa Ligue 1'den kulüplerle de anılmıştı.

Boey, Münih ekibindeki diğer profesyonellerin çoğundan farklı olarak ne Dünya Kupası'na katıldığı ne de sakatlıklarla uğraştığı için hazırlık döneminde çok süre aldı. Aston Villa karşısında, daha önce FC Rottach-Egern'e karşı alınan 15-0'lık galibiyette olduğu gibi ilk 11'de yer aldı.

"Bence çok iyi oynadı" değerlendirmesini yapan Kompany, 80. dakikada Boey'nin hafif bir sakatlık sonrası oyundan alındığını ancak ciddi bir problem olmadığını belirtti. "İyi görünüyor. Sadece bir darbe aldı."