Real Madrid, yeni sezon hazırlık dönemini olumlu bir şekilde tamamladı. Takım, hazırlık maçlarını yenilgisiz bitirerek Ferencváros, Deportivo ve Schalke karşısında 3 galibiyet elde etti, ayrıca Fiorentina ile berabere kaldı. Böylece ekip, gelecek hafta İspanyol Ligi'ndeki yolculuğuna Espanyol karşısında başlamadan önce moral açısından büyük bir destek kazandı.

Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, Schalke galibiyetinin ardından kulüp kanalının aktardığı açıklamalarında, takımın hem takım hem de bireysel düzeyde olumlu bir performans sergilediğini söyledi. Erken katılan oyuncular ile takıma geç dahil olan diğerleri arasında hazırlık düzeyinin farklı olmasına rağmen, taktiksel fikirlerin giderek netleşmeye başladığını vurguladı.

Portekizli teknik adam, hazırlık dönemine ilk gününden itibaren başlayan oyuncuların yaklaşık 30 antrenman seansı ve 6 maç geçirdiğini, buna karşılık yeni katılanlardan bazılarının yalnızca 3 veya 4 seansla yetindiğini açıkladı. Bunun tempo, heyecan ve dayanıklılık kapasitesindeki farkı açıkladığını belirten Mourinho, buna rağmen grubun taktiksel açıdan iyi bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

Mourinho, takım oyuncularının kalitesini övdü ve Real Madrid'in farklı kalite düzeylerinde oyuncular barındırdığını, ancak mevcut aşamada bireyleri değerlendirmek yerine grubu bir bütün olarak geliştirmeye odaklandığını vurguladı. Portekizli teknik adam, takımın artık topla ve topsuz mükemmel bir şekilde çalışmaya başladığına işaret etti.

Ayrıca yeni transferleri öven Mourinho, günde iki seans içeren yoğun bir antrenman programına ve yüksek hava sıcaklıklarına rağmen hızlı bir şekilde uyum sağlamalarının zorluğuna dikkat çekti; onların olumlu bir zihniyet ve gruba dahil olma konusunda net bir istekle geldiklerini vurguladı.

Mourinho, teknik ekibin fiziksel yükleri ve oyuncuların oynadığı dakikaları yönetme şekli hakkında da konuştu. Oyuncuların sahaya çıkmasıyla ilgili kararların, verilerin bilimsel bir analizine, teknik ekibin tecrübesine ve her oyuncunun kendi bedeninin kapasitesini bilmesine dayandığını açıkladı. Takımın sezonun bu aşamasına iyi bir fiziksel durumda ulaştığının altını çizdi.

Veltins-Arena'da oynanan Schalke karşılaşmasının ardından Mourinho, soyunma odasında ortaya çıkmaya başlayan ruhtan da bahsetti. Bazı oyuncuların kendileri için belirlenen tarihten önce antrenmanlara dönmeye özen gösterdiğini, bazılarının ise hazırlık döneminin son gününde geldiğini belirterek bunu, bağlılık düzeyinin ve başlama isteğinin yüksekliğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Mourinho, takımın artık gerçekten tek bir birlik olarak ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Grup içinde dayanışmanın ve takım ruhunun net bir şekilde görüldüğünü, heyecanın artık yalnızca teknik ekiple veya taraftarlarla sınırlı kalmadığını, bizzat oyuncular arasında da yer aldığını vurguladı.

Portekizli teknik adam değerlendirmesini, Real Madrid'in Espanyol karşısındaki açılış maçına hazır olduğunu vurgulayarak tamamladı. Takımın "çok iyi durumda" olduğunu söyleyen Mourinho, yenilgisiz geçen bir hazırlık döneminin ardından kulüp içindeki iyimserlik havasına dikkat çekti.