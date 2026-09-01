Bunu Sky bildirdi. Buna göre 26 yaşındaki oyuncu şu anda Gladbach'ta sağlık kontrolünden geçiyor ve burada gelecek yaza kadar geçerli bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Habere göre Gladbach, İtalyan kulübüyle zaten anlaşmaya vardı, ancak Bundesliga ekibi hücum oyuncusu için bir satın alma opsiyonu güvence altına almadı.

Kühn, daha geçen yaz 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Glasgow'daki Celtic'ten Como'ya transfer olmuştu. Ancak burada, Serie A'da sansasyonel şekilde Şampiyonlar Ligi'ne ulaşan kulüp adına sadece altı ilk 11 maçına çıktı. Kühn, İtalyan ekibinde toplamda bir gol ve iki asistlik katkı verdi.

Büyük bir yetenek olarak görülen Kühn, U15'ten itibaren Almanya genç milli takımlarında forma giydi. St. Pauli, Hannover ve RB Leipzig akademilerinde yetişen oyuncu, 18 yaşında Ajax Amsterdam'a transfer oldu. İki yıl sonra FC Bayern Münih'e kiralandı ve Bayern, 2020 yazında bonservis bedeli ödemeden onu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Erzgebirge Aue'ye bir kiralık gidişin daha ardından Rapid Wien 2022'de harekete geçerek Kühn'ü yalnızca 500 bin euroya transfer etti ve bir buçuk yıl sonra onu bunun 10 katına Glasgow'a sattı. Kühn burada çıkışa geçti, 69 resmi maçta 42 skor katkısı üreterek daha büyük kulüplerin de dikkatini çekti.

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"Bir gün milli takıma gitmek istiyorum" diyen Kühn, 2024 yazında kicker'a konuşmuştu. Gladbach'a kiralık transferiyle birlikte, artık yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u Bundesliga'da göstereceği güçlü performanslarla etkilemek için kendisini muhtemelen çok daha iyi bir konuma getirdi.