Öncelikle önemli bir bilgi: Bu metinde adı geçen bazı kişilerin durumunun, yayından şu ana kadar yeniden değişmiş olması ihtimal dışı değil. Belki Nicolas Jackson satıldı, belki Pep Chavarria imzayı attı, belki birileri kiralandı, belki de FC Chelsea ile bağlantılı başka bir futbolcuyla ilgili başka bir şey oldu. Zira şu anda bunlardan gerçekten çok fazla var.

Ancak nihayetinde burada mesele tek tek parçalar değil. Mesele, Chelsea'nin bugünlerde ortaya koyduğu "bütün eser". Londra ekibi, kendi standartlarına göre bile şu sıralar oldukça çılgın bir transfer dönemi geçiriyor. Chelsea tarihi boyutlarda bir kadro oluşturuyor. Hem oyuncu sayısı hem de maliyet açısından.

Önce geriye dönelim: Chelsea, Todd Boehly liderliğindeki yatırımcı konsorsiyumu BlueCo'nun 2022'deki devralmasının ardından, gelişime açık ama pahalı yetenekleri toplu halde transfer etme konusunda uzmanlaştı. Motto şu: Mümkün olduğunca çok yeteneği kadroya kat, mümkün olduğunca uzun sözleşmeler ver ve ardından piyasa değerlerinin artmasını umut et. Bu bazen işe yaradı, bazen ise yaramadı.

Ancak her şeyden önemlisi, bu stratejiyle sürdürülebilir sportif başarı gelmedi. Chelsea 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı ama devralmadan bu yana Premier League'de yalnızca 12, 6, 4 ve 10. sıralarda yer aldı. Geçen sezon Chelsea, Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile iki teknik direktörü tüketti ve uluslararası turnuvalara katılım hakkını kaçırdı.

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Tecrübeli isimler Chelsea'nin yetenek seçkisini tamamlıyor

Şimdi işi yoluna koyması beklenen isim Xabi Alonso ve bu aslında gayet de uyuyor. Chelsea gibi Alonso da bir dönem başarılarla anılıyordu, ancak o da Real Madrid'deki görevden alınmasını da içeren karmaşık bir yakın geçmişe sahip. Chelsea'de Alonso, vakit kaybetmeden transfer stratejisinde bir ayarlamaya gitti. "Kalite ile mentalite arasında doğru dengeyi kuran bir kadro istiyoruz" dedi, göreve gelir gelmez.

Ona göre bütün bu yeteneklerin yanında daha fazla tecrübeye ihtiyaç var ve düğmeye basıldı! Bir numaralı hedef Granit Xhaka (33) alınamadı. Ancak Chelsea bunun yerine iki İngiliz veteranı kadrosuna kattı. Orta saha oyuncusu Jordan Henderson (36) FC Brentford'dan bedelsiz geldi, forvet Danny Welbeck (35) ise Brighton & Hove Albion'dan 6 milyon euroya transfer edildi.

Alonso'nun tecrübe (ya da "mentalite") isteği, yöneticilerin gelişime açık yeteneklere olan açlığını ise aynı anda azaltmadı. Atalanta Bergamo'dan sağ bek Marco Palestra (21) için 57 milyon. Sporting Lizbon'dan sağ kanat Geovany Quenda (19) için 50 milyon. Partner kulüp Racing Strazburg'dan orta saha oyuncusu Valentin Barco (22) için 40 milyon. Ve bu böyle sürüp gidiyor; ta ki Kairat Almaty'den forvet Dastan Satpaev (18) için ödenen 2,4 milyona kadar.

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Morgan Rogers, futbol tarihinin en pahalı beşinci oyuncusu

Buna ek olarak çok sayıda kiralık oyuncu geri döndü; örneğin FC Bayern'den Nicolas Jackson ve Strazburg'a park edilen birkaç isim. Bir dönemki umut vadeden isim Mykhaylo Mudryk ise yaklaşık iki yıllık doping cezasının sona ermesinin ardından kısa süre önce bir hazırlık maçında geri döndü. Ha, bir de neredeyse unutuyorduk: Morgan Rogers, Aston Villa'dan 138 milyon euroya geldi. 23 yaşındaki 10 numara böylece futbol tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.

Toplamda Chelsea bu transfer döneminde şimdiye kadar 389 milyon euro harcadı. Bu, dünya genelindeki tüm kulüpler arasında açık ara en yüksek rakam; oldukça geriden gelen ikinci sırada Tottenham Hotspur bulunuyor. Bir kulübün tek bir transfer dönemindeki önceki harcama rekorunu geçen yaz 483 milyonla FC Liverpool kırmıştı. Chelsea'nin çok yakında 400 milyon euro barajını aşması bekleniyor. Pep Chavarria'nın (28, Rayo Vallecano) 25 milyon euroluk transferinde artık sadece resmi açıklama eksik.

İspanyol sol bek, bu yazın 17. yeni oyuncusu olacak; bu sırada ise yalnızca altı oyuncuyla yollar ayrıldı. Andrey Santos ve Marc Cucurella da dahil olmak üzere yapılan satışlardan gelir elde edilmesine rağmen, Chelsea'nin eksi 227 milyonluk transfer bilançosu da dünya genelinde rakipsiz.

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FC Chelsea'de 25 oyuncunun ayrılmasına izin verilebilir

Chelsea'nin kadrosu şu anda 39 oyuncudan oluşuyor; bu sayı Premier League standartlarına göre bile inanılmaz. Bu 39 sözleşmenin hiçbirinin süresi 2027'de dolmuyor, 34'ü ise en az üç yıl daha geçerli. Chelsea'nin şu anda sekiz stoperi var (Transfermarkt'ta hepsine en az 10 milyon euro piyasa değeri biçiliyor), yedi bek oyuncusu bulunuyor (Chavarria ile yakında sekiz olacak) ve üstüne üstlük yedi santrforu var.

Bu satın alma çılgınlığını şimdi büyük bir ayrılık dalgası izlemeli. İngiliz Sun gazetesi cumartesi günü, prensipte 25 oyuncunun kulüpten ayrılabileceğini yazdı. Bunların arasında geri dönen Jackson, İngiliz hücum umudu Liam Delap (Aston Villa ile anılıyor), Mudryk ve eski BVB kiralığı Aaron Anselmino da var. Talip çıkmaması halinde, istenmeyen oyuncuları transfer döneminin sonuna doğru apar topar partner kulüp Strazburg'a göndermek hâlâ bir seçenek.

Bu arada, teklif edilen rakam uygun olduğu takdirde geçen sezonun kilit oyuncuları da olası satış adayları arasında görülüyor. Örneğin sağ kanat Pedro Neto ya da orta sahanın dinamosu Enzo Fernandez; onun adı da şimdiden Real Madrid ve Manchester City ile anıldı. Fernandez giderse Chelsea, Alonso'nun sözde istediği oyuncu olan şehirdeki rakibi FC Arsenal'den Martin Zubimendi için girişimlerini yoğunlaştırabilir.

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Chelsea son olarak Malezya'dan bir kulübe karşı rezil oldu

Tamamen belirsiz bu tabloda Alonso, karmakarışık şekilde bir araya gelmiş takımını yeni sezona hazırlıyor ve bunun beklendiği üzere pek de sorunsuz işlediği söylenemez. Western Sydney Wanderers'a karşı alınan kıl payı galibiyetin ardından Tottenham ve Juventus'a mağlubiyetler geldi. Mümkün olduğunca çok oyuncuya süre verebilmek için Chelsea, hafta sonunda 24 saat içinde tam iki hazırlık maçı organize etti.

Oldukça güçlü isimlerden kurulu bir ilk 11, cumartesi günü AC Milan karşısında 3-0'lık galibiyetle en azından dikkat çekici bir sonuç aldı, ardından pazar günü ise yedek ağırlıklı bir kadro (aralarında Jackson, Estevao ve Jamie Gittens'ın da bulunduğu) Malezya ekibi Johor DT karşısında rezil oldu. Delap'ın gole çevirdiği iki penaltı ve geç gelen bir own gol sayesinde ancak 3-3'lük beraberlik kurtarıldı. Kelime oyunlarıyla tanınan Sun "Alon-so bad" başlığını attı, Daily Mail ise bunu bir "fiyasko" olarak niteledi.

Chelsea, 24 Ağustos'ta FC Fulham deplasmanıyla yeni sezona başlayacak. O gün geldiğinde kadroda kimlerin kalacağı ve ilk 11'in nasıl görüneceği ise şu anda tamamen belirsiz görünüyor.