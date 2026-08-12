Önemli bir bilgiyi en baştan verelim: Bu metinde adı geçen bazı kişilerin durumunun, yayın anıyla şu an arasında yeniden değişmiş olması ihtimal dışı değil. Belki Nicolas Jackson satıldı, belki biri kiralandı, belki de Chelsea FC ile bağlantılı başka bir futbolcunun başına başka bir şey geldi. Zira şu anda bunlardan epey fazla var. Örneğin çarşamba günü Pep Chavarría'nın bonuslar artı 19 milyon euro olduğu bildirilen bir bedelle transferi resmiyet kazandı.

Ancak nihayetinde burada mesele tek tek mozaik parçaları değil. Mesele, Chelsea'nin bugünlerde ortaya koyduğu "bütün eser". Londra ekibi, kendi standartlarına göre bile şu sıralar hayli çılgın bir transfer dönemi geçiriyor. Chelsea, tarihi boyutlarda bir kadro topluyor. Hem oyuncu sayısı hem de maliyet açısından.

Önce biraz geriye bakalım: Chelsea, Todd Boehly etrafındaki yatırımcılar konsorsiyumu BlueCo'nun 2022'de kulübü devralmasından bu yana gelişime açık, pahalı yetenekleri toplu halde kadroya katma konusunda uzmanlaştı. Motto şu: Mümkün olduğunca çok yeteneği transfer et, mümkün olduğunca uzun sözleşmeler ver ve ardından piyasa değerlerinin artmasını um. Bu bazen işe yaradı, bazen de yaramadı.

Ancak her şeyden önce bu stratejiyle kalıcı sportif başarı gelmedi. Chelsea 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı ama devralmadan bu yana Premier League'de sadece 12, 6, 4 ve 10. sıralarda yer aldı. Geçen sezon Chelsea, Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile iki teknik direktörü tüketti ve uluslararası turnuvalara katılım hakkını kaçırdı.

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Tecrübeli isimler Chelsea'nin yetenek seçkisini tamamlıyor

Şimdi işi yoluna koyması beklenen isim Xabi Alonso ve bu aslında oldukça uygun. Chelsea gibi Alonso da bir dönem başarılarla anılıyordu, ancak o da Real Madrid'deki görevden alınmasını da içeren karmaşık bir yakın geçmişe sahip. Alonso, Chelsea'de vakit kaybetmeden transfer stratejisinde bir ayarlamaya gitti. "Kalite ve mentalite arasında doğru dengeye sahip bir kadro istiyoruz" açıklamasını, göreve gelir gelmez yaptı.

Ona göre tüm bu yeteneklerin yanında daha fazla tecrübeye ihtiyaç var ve hemen harekete geçildi! İlk tercih Granit Xhaka'yı (33) almak mümkün olmadı. Ancak Chelsea, iki İngiliz veteranı kadrosuna kattı. Orta saha oyuncusu Jordan Henderson (36), Brentford FC'den bonservissiz geldi; forvet Danny Welbeck (35) ise Brighton & Hove Albion'dan 6 milyon euroya transfer edildi.

Alonso'nun tecrübe (ya da "mentalite") isteği, aynı zamanda patronların gelişime açık yeteneklere duyduğu açgözlülüğü de hafifletmedi. Atalanta Bergamo'dan sağ bek Marco Palestra'ya (21) 57 milyon. Sporting Lizbon'dan sağ kanat Geovany Quenda'ya (19) 50 milyon. Partner kulüp Strasbourg'dan orta saha oyuncusu Valentin Barco'ya (22) 40 milyon. Ve bu böyle uzayıp gidiyor, ta ki Kairat Almaty'den forvet Dastan Satpaev'e (18) ödenen 2,4 milyon euroya kadar.

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Morgan Rogers, futbol tarihinin en pahalı beşinci oyuncusu

Buna ek olarak çok sayıda kiralık oyuncu geri döndü; örneğin Bayern Münih'ten Nicolas Jackson ve Strasbourg'a park edilen birkaç isim. Bir dönemki büyük umut Mykhaylo Mudryk, yaklaşık iki yıllık doping cezasının sona ermesinin ardından kısa süre önce bir hazırlık maçında geri dönüş yaptı. Ha bir de, neredeyse unutuyorduk: Morgan Rogers, Aston Villa'dan 138 milyon euroya geldi. 23 yaşındaki 10 numara böylece futbol tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.

Toplamda Chelsea bu transfer döneminde 408 milyon euro yatırım yaptı. Bu, dünya çapında tüm kulüpler arasında açık ara en yüksek rakam; oldukça geriden gelen ikinci sırada Tottenham Hotspur bulunuyor. Bir kulübün bir transfer dönemindeki önceki harcama rekorunu geçen yaz 483 milyonla Liverpool FC kırmıştı. Chelsea'nin şimdi duyurduğu Pep Chavarria transferiyle (28, Rayo Vallecano) 400 milyon euro barajı da aşılmış oldu.

İspanyol sol bek, bu yazın 17. yeni oyuncusu oldu; buna karşılık sadece altı oyuncuyla yollar ayrıldı. Andrey Santos ve Marc Cucurella'nın da aralarında bulunduğu satışlardan gelir elde edilmesine rağmen Chelsea'nin eksi 246 milyonluk transfer bilançosu da dünya çapında rakipsiz durumda.

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Chelsea FC'de 25 oyuncunun ayrılmasına izin verilebilir

Chelsea'nin kadrosu şu anda 39 oyuncudan oluşuyor, bu rakam Premier League standartlarında bile inanılmaz. Bu 39 sözleşmenin hiçbirinin süresi 2027'de dolmuyor, 34'ü ise en az üç yıl daha geçerli. Chelsea'nin şu anda sekiz stoperi var (Transfermarkt verilerine göre hepsinin piyasa değeri en az 10 milyon euro), ayrıca Chavarria'nın gelişinin ardından sekiz bek ve üstüne üstlük yedi santrfor bulunuyor.

Bu transfer çılgınlığını şimdi büyük bir ayrılık dalgası izlemeli. İngiliz Sun gazetesi cumartesi günü, prensipte 25 oyuncunun kulüpten ayrılabileceğini yazdı. Bunların arasında geri dönen Jackson, İngiliz hücum umudu Liam Delap (Aston Villa ile anılıyor), Mudryk ve eski BVB kiralığı Aaron Anselmino da var. Talip çıkmaması halinde, istenmeyen oyuncuları transfer döneminin sonuna doğru apar topar partner kulüp Strasbourg'a göndermek hâlâ bir seçenek.

Bu arada, teklif edilen bonservis bedeli doğru olursa geçen sezonun öne çıkan isimleri de olası satış adayları sayılıyor. Örneğin sağ kanat Pedro Neto ya da orta sahanın dinamosu Enzo Fernandez; kendisi daha önce Real Madrid ve Manchester City ile de anılmıştı. Fernandez giderse Chelsea, Alonso'nun sözde istediği oyuncu olan şehirdeki rakibi Arsenal FC'den Martin Zubimendi için girişimlerini hızlandırabilir.

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Chelsea son olarak Malezya'dan bir kulübe karşı küçük düştü

Bu tamamen belirsiz tabloda Alonso, karmakarışık şekilde kurulmuş takımını yeni sezona hazırlıyor ve bu da pek şaşırtıcı olmayacak biçimde oldukça inişli çıkışlı gidiyor. Western Sydney Wanderers'a karşı alınan kıl payı galibiyetin ardından Tottenham ve Juventus'a mağlubiyetler geldi. Mümkün olduğunca çok oyuncuya süre verebilmek için Chelsea, hafta sonunda 24 saat içinde tam iki hazırlık maçı ayarladı.

Oldukça kaliteli isimlerden kurulu bir ilk 11, cumartesi günü AC Milan karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle en azından dikkat çekici bir sonuç elde etti; ardından pazar günü yedek ağırlıklı bir ekip (Jackson, Estevao ve Jamie Gittens'ın da aralarında olduğu) Malezya'dan Johor DT karşısında küçük düştü. Delap'ın gole çevirdiği iki penaltı ve geç gelen bir own goal sayesinde ancak 3-3'lük beraberlik kurtarıldı. Kelime oyunlarıyla tanınan Sun manşetini "Alon-so bad" diye attı, Daily Mail ise bunu bir "farce" olarak niteledi.

Chelsea, 24 Ağustos'ta Fulham FC deplasmanıyla yeni sezona başlayacak. O gün geldiğinde kadroda kimlerin kalacağı ve ilk 11'in nasıl şekilleneceği ise şu anda tamamen belirsiz görünüyor.