Sassuolo, zayıf bir performans sergileyen AC Milan'ı şaşırttı ve 10 kişiyle sahadan mağlup ayrılmasını sağladı

Sassuolo, Pazar öğleden sonra AC Milan'a acı bir öğleden sonra yaşattı. Ev sahibi takım, her açıdan Milanlılara üstünlük kurdu ve hak ettiği bir şekilde 2-0 galip geldi. Bu yenilgiyle Milan, doğrudan rakibi Napoli'nin puan kaybından yararlanamadı.

Sassuolo maçın başlarında golü buldu. Beş dakika içinde, kaptan Domenico Berardi'nin tamamladığı güzel bir kontra atakla skor 1-0 oldu. Ev sahibi takım, Milan orta saha oyuncusu Ardon Jashari'nin orta sahada topu kolayca kaptırmasından en iyi şekilde yararlandı.

Milan, maçın ilk dakikalarında gözle görülür şekilde zorlandı ve birkaç kez tehlikeyi atlattı. Açılış golünden kısa bir süre sonra Sassuolo, farkı açmak için bir kez daha mükemmel bir fırsat yakaladı, ancak forvet M'Bala Nzola'nın şutu, uyanık Mike Maignan tarafından kurtarıldı.

Yine de Milan, kısa sürede iki kez ev sahibi takımın pas oyunundaki hatalarından yararlanarak pozisyon yakaladı. Özellikle ikinci seferde Milanlılar için gol atmak için çok geniş bir alan vardı. Ancak Rafael Leão nişanını tam tutamadı ve topu çok uzağa attı. Skor böylece 1-0 olarak kaldı.

23. dakikada Milan için işler daha da zorlaştı. Fikayo Tomori maçtaki ikinci sarı kartını gördü ve erken duş almak zorunda kaldı. İngiliz savunma oyuncusu Armand Laurienté'ye faul yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Rossoneri, ilk yarının geri kalanında çok fazla zorlanmadı; Sassuolo artık büyük fırsatlar yaratamıyordu. Massimiliano Allegri'nin takımı da, maçın son dakikalarında Alexis Saelemaekers'in attığı bir şut dışında pek tehlikeli olamadı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Sassuolo nihayet golü buldu. Laurienté, maçın yıldızı Kristian Thorstvedt ile yaptığı güzel bir paslaşmanın ardından topu Maignan’ın arkasındaki kısa köşeye gönderdi: 2-0. Bu golle Milan, neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı.

İkinci yarının geri kalanında Sassuolo birkaç tehlikeli pozisyon yakaladı, ancak farkı artırmayı başaramadı. Buna karşılık, deplasman takımı 10 kişi kalınca gözle görülür şekilde zorlandı ve hücumda hiçbir şey yapamadı. Allegri'nin takımı maç boyunca bir kez bile kaleyi bulamadı.

Bu mağlubiyetle Milan, cumartesi günü Como ile berabere kalan (0-0) ikinci sıradaki Napoli'nin puan kaybından yararlanamadı. Milan ile lider Inter arasındaki fark şu anda 12 puan, Napoli ile ise 9 puan. Inter, pazar akşamı Parma ile karşılaşacak ve galip gelmesi halinde şampiyon olabilir.