İtalyan oyuncu, sergilediği performansla birçok takımın gözdesi oldu.

Giovanni Carnevali, Sassuolo'nun geleceği parlak oyuncusu Gianluca Scamacca için Arsenal da dahil olmak üzere birçok kulüple transfer görüşmelerinde bulunduklarını açıkladı.

23 yaşındaki Scamacca, İtalya Serie A’da geçirdiği etkili bir sezonun ardından Arsenal'in yanı sıra İtalyan devleri Inter ve AC Milan'ın da ilgisini çekti.

Ancak Carnevali, Topçular’ın oyuncuyu istediğini söylerken hiçbir takımın somut bir teklifte bulunmadığı konusunda ısrar etti.

Carnevali’nin bu açıklamasına rağmen, Arsenal’ın genç yıldızı kadrosuna katması bekleniyor.

Sassuolo, Scamacca hakkında ne dedi?

Sky Sport Italia’ya konuşan Carnevali transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arzumuz, çoğu oyuncuyu takımda tutmak ve şu anda Scamacca için somut bir şey yok.

"Scamacca ve diğerler futbolcular için bazı kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık.

“Şimdilik biraz bekleyeceğiz, çünkü onların milli takımdaki performansı kendilerine karşı ilgiyi artırabilir.”

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Scamacco, 2017 yılında 18 yaşındayken Sassuolo'ya transfer olmadan önce Lazio, Roma ve PSV’nin gençlik akademilerinde bulundu.

Daha sonra kulüpten birkaç kez kiralık olarak gönderildi ve sonunda 2021-22 sezonu için A takıma girmeyi başardı.

Scamacca, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken 16 gol atarak Sassuolo’ya büyük bir katkı sundu.

Ve böylece, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da kanıtladı.

Onun formu, İtalya Milli Takımı’na çağrılarak menajer Roberto Mancini tarafından ödüllendirildi.

Scamacca, ilk olarak milli takım formasını giydiğinde, tarihler 2021 yılının eylül ayını gösteriyordu.

"Transfer haberlerini takip etmiyorum"

Cumartesi günkü Uluslar Ligi’ndeki zorlu Almanya maçının ardından konuşan 23 yaşındaki oyuncu, gazetecilere verdiği demeçte şöyle konuştu:

“Transfer haberlerini takip etmiyorum ve okumuyorum. Sadece, saha içerisine konsantre olmaya çalışıyorum.

“Bazı uydurma haberler de yapılıyor ve benimle ilgilenen takımların sayılarını sürekli artırıyorlar.

“Benim için önemli olan sahada olmak ve takım arkadaşlarımla beraber eğlenmek.”

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